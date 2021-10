Quels sont les remèdes contre les aphtes ?

On peut définir l'aphte buccal, comme étant une ulcération pas dangereuse. Par contre, elle est souvent très douloureuse, et se situe à l'intérieur des joues.

Elle commence à survenir dès l’enfance et son apparition peut disparaître après les 50 ans. C’est une sorte de sensation de brûlure, mais elle ne saigne pas, même pendant le brossage des dents. Sa guérison peut prendre jusqu’à 15 jours, pour les formes normales. Par contre, il existe énormément de remèdes, que vous pouvez utiliser, pour faire disparaître les aphtes plus rapidement. Pour avoir une idée, sur ces remèdes, n’hésitez pas de continuer à lire cet article.

Quels sont les facteurs qui favorisent l’apparition des aphtes ?

Bien que l’apparition des aphtes, est souvent quelque chose de normal, qui peut apparaître chez tout le monde et la réelle cause est inconnue jusqu’à présent, mais il y a un ensemble de facteurs, qui peuvent jouer à la faveur de l’apparition des aphtes, parmi lesquels on peut citer :

la fatigue et le stress ;

l’alimentation, tel que les noix, les fraises, les tomates, etc ;

les médicaments ;

les périodes de menstruation chez les femmes.

Comment peut-on y remédier aux aphtes ?

Il existe quelques remèdes, que vous pouvez utiliser pour limiter le temps d’apparition de l’aphte. Ces derniers, ne sont pas des remplaçants des médicaments, mais il procure une sensation de confort. Vous pouvez, par exemple, utiliser l’huile essentielle de laurier noble. C’est une huile à caractère antibactérien, avec laquelle vous pouvez verser une goutte sur un coton-tige, pour pouvoir l’appliquer de façon locale. Le vinaigre de cidre, est extrêmement riche en vitamines. Il est très efficace pour les aphtes.

Son utilisation est locale, à l’aide d’un coton-tige, deux à trois fois par jour. En dernier, on va vous parler du bicarbonate de soude, qui est un puissant désinfectant, très efficace en cas de d’aphtes ou de mauvaise haleine. Concernant son utilisation, il suffit de mélanger une cuillère à soupe de bicarbonate de soude, dans un verre d’eau tiède. Vous devez faire par la suite, un bain de bouche avec ce mélange.