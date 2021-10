Quels sont les repas pour un bébé de 11 mois ?

Généralement, à cet âge, le bébé va peser à peu près entre 7,2 et 11 kg, et ceci dépend également de son sexe . Il y a généralement quatre repas, qui sont essentiels pour un bébé de 11 mois. Vous allez commencer le matin avec un biberon 250 ml de lait, et dans le cas où il a encore faim, vous pouvez lui donner :