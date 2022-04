Quels sont les risques de la lumière pulsée et comment les éviter ?

L'épilation à la lumière pulsée est très en vogue depuis quelques années, mais elle soulève beaucoup de questions et d’appréhensions chez ses utilisateurs.

Dans cet article, on vous aide à en savoir plus.

Comment fonctionne la lumière pulsée ?

L’épilation à la lumière pulsée est une méthode d’épilation définitive de plus en plus tendance. Elle est réalisée soit par des professionnels, comme les dermatologues et les esthéticiens ou alors par des particuliers. Son mécanisme d’action vise à détruire le poil grâce à un faisceau de lumière, envoyé par un appareil dit IPL, en anglais : intense pulsed light. La mélanine, pigment corporel, récupère alors ces faisceaux-là et les transforme en chaleur. Cet appareil est conçu spécialement pour délivrer une quantité minime et adéquate d’énergie, évitant ainsi les brûlures. Ceci se fait en fonction de la couleur de la peau et des poils de l’individu.

Quels peuvent être les dangers de cette méthode d’épilation ?

L’épilation à la lumière pulse n’est pas complétement dépourvue d’effets indésirables. Elle peut entraîner :

Des cloques ;

Des croûtes ;

Des brûlures ;

Des troubles de la pigmentation ;

Des lésions oculaires.

Plus grave encore, elle peut entraîner un retard diagnostic du cancer de la peau, ceci en modifiant la couleur des lésions précancéreuses, rendant ainsi leur dépistage difficile. Ces effets sont favorisés par une mauvaise utilisation de l’appareil, ou encore par un non-respect des contrindications comme la présence d’une maladie dermatologique.

Comment éviter ces effets secondaires ?

Si vous optez pour l’épilation à la lumière pulsée, il vous faudra respecter quelques règles que voici :