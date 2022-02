Quels sont les risques d’une chirurgie reconstructrice ?

Pratiquée depuis des décennies, la chirurgie dite reconstructrice contient les deux branches de la chirurgie plastique qui sont la réparatrice et l'esthétique.

Si la première est nécessaire, voire indispensable pour améliorer l’apparence du corps suite à une malformation congénitale ou d’un accident, la deuxième quant à elle, s’adresse plutôt à des personnes soucieuses plus de leur apparence et cherchant la perfection quitte à s’adonner à de telles interventions. Pour en savoir davantage et faire la différence entre les deux, on vous invite à bien lire l’article suivant !

Pourquoi avoir recours à la chirurgie reconstructrice ?

Réparatrice ou esthétique, les deux types de chirurgie ont pour vocation de restituer son intégrité au corps et au visage de l’individu, de quoi lui rendre toute sa confiance et son estime de soi physiquement et moralement. Dans le cas de la chirurgie réparatrice, les médecins ont tendance à intervenir pour corriger une situation désespérée issue d’un traumatisme, de brûlures, de morsures ou d’accidents, avec principal but de corriger une malformation, un handicap ou une partie du corps qui est endommagé. Quant aux motifs de l’esthétique, il en est tout autrement, car il s’agit plus de s’embellir encore davantage sans que cela soit réellement un défaut à la base ou une nécessité comme le fait de subir une liposuccion du ventre ou encore un lifting.

Les risques d’une chirurgie reconstructrice ?

Quel que soit le type de chirurgie subie, le pourcentage de risque reste toujours présent peu importe le degré ou le motif de l’intervention. En chirurgie réparatrice ou en esthétique, les principaux risques rencontrés sont les suivants :

Des problèmes liés à l’anesthésie ;

Les risques infectieux et hémorragiques ;

Des problèmes liés à la cicatrisation ;

La survenance d’allergies, de déplacements ou d’indurations.

Pour éviter toutes sortes de risques et être sûr que l’intervention reconstructrice se passe dans les meilleures des conditions, le mieux serait de se fier à un médecin dont les compétences ne sont plus à prouver. Pour cela, soyez sûr d’avoir affaire à des professionnels de la santé et de la beauté qualifiés et recommandés par d’autres personnes dans le même cas que vous.