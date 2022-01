Quels sont les soins antipelliculaires à appliquer pour cheveux afro ?

L’entretien que demandent les cheveux varie en fonction de leur nature et des problèmes rencontrés. Dans le cas des cheveux afro, une routine capillaire studieuse est indispensable, car s’ils ne sont pas régulièrement soignés et entretenus, vous risquez de vous exposer à des cheveux ternes et ayant des problèmes.

Parmi les conséquences les plus courantes, il y a l’apparition de pellicules. Dans cet article, on vous apprend à déterminer le type de pellicules qui occupent vos cheveux afro et comment s’en débarrasser.

Les types de pellicules

Les pellicules sont causées par la prolifération d’un champignon. Ce dernier provoque une inflammation du cuivre chevelue. Engendrant ainsi un renouvellement des cellules prématurées. En effet, ces derniers se renouvellent en moyenne tous les 25 jours, mais l’inflammation raccourcit le processus à cinq jours uniquement. De ce fait, l’élimination des cellules ne pourra être effectuée. Ce qui produira leur agglutinement et la formation de pellicules sur vos cheveux afro.

Il faut savoir qu’il existe :

des pellicules sèches (flocons blancs) ;

des pellicules grasses (squames épaisses et ayant une couleur jaune).

Les soins antipelliculaires pour cheveux afro

La première action à mettre en place sera l’utilisation d’un shampoing antipelliculaire. Cela permettra de réduire les démangeaisons et rééquilibrer le cycle de renouvellement des cellules. Il est recommandé de privilégier les shampoings antipelliculaires composés de zinc pyrithione, de sulfure de sélénium, d’acide salicylique et de piroctone, mais attention à ne pas choisir un shampoing antipelliculaire qui contient du sodium laureth sulfate. Comme vous le savez surement la nature initiale des cheveux afro est secs et ce composant les assèche encore plus.

Par conséquent, si vous n’en trouvez pas, il est possible d’introduire simplement certains des composants cités précédemment à votre shampoing habituel.

Comme second soin antipelliculaire pour cheveux afro, il est possible d’opter pour des huiles essentielles ayant des propriétés calmantes et antifongiques. C’est notamment le cas de l’huile d’arbre à thé à incorporer dans chaque dose de shampoing. Enfin, le dernier soin proposé sera l’utilisation de la poudre de Neem. Cette dernière doit être appliquée avant votre shampoing. Toutefois, il faudra y ajouter de l’eau et certaines huiles.