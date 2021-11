Quels sont les symptômes de la parodontite ?

La parodontite est une affection qui endommage le tissu de soutien de la dent, souvent appelée parodontie. Malgré sa prévalence, il s’agit d’une maladie grave aux conséquences potentiellement mortelles. La parodontite peut être stoppée avec un traitement approprié.

Qu’est-ce que la parodontite ?

La parodontite est une maladie parodontale qui peut être mortelle. La parodontite provoque la séparation du tissu gingival des dents, produisant des poches dans lesquelles les bactéries peuvent s’accumuler et causer l’infection. Le traitement avancé des maladies parodontales est un processus en plusieurs étapes. Selon la gravité de la maladie des gencives, la parodontite peut proposer des médicaments comme traitement de première ligne pour la maladie parodontale avancée avant la chirurgie.

Symptômes de la parodontite

Dans la moitié des cas, la parodontite est chronique, se développant lentement et souvent discrètement. Le premier symptôme perceptible est le saignement des tissus gingivaux. “Il est inhabituel d’avoir des gencives saignantes. Il est essentiel d’avoir l’impulsion de visiter votre dentiste “Christian Verner suggère.

Si elle n’est pas traitée, d’autres symptômes, comme la maladie parodontale, émergent progressivement que les patients ne remarquent généralement pas. “Comme la ligne de gencive se déplace le long de la dent, l’espace entre les dents se dilate, et la dent devient mobile et commence à se déplacer,” le dentiste dit.

Les lésions parodontales sont souvent accompagnées d’une mauvaise haleine et d’un arrière-goût désagréable (deux signes qui devraient alerter si elles sont constantes). Pour terminer, il est nécessaire de savoir que cette maladie affaiblit les dents et peut causer leur perte. Lorsque la parodontite est identifiée, l’objectif du traitement est d’arrêter la progression de la maladie le plus tôt possible et, si possible, de réparer les tissus de soutien de la dent.

Le type de traitement est déterminé par la progression de la maladie et l’état général du patient :

nettoyage complet des dents, des racines et des gencives ;

traitement chirurgical au besoin ;

entretien ménager quotidien et nettoyage dentaire tous les trois mois.

Vous devriez vous brosser les dents, car la parodontite peut facilement être stoppée par un nettoyage complet. C’est le stade initial et le plus crucial de tout traitement parodontal.