Quels sont les symptômes et traitements du reflux gastro-œsophagien chez le nourrisson ?

Fréquent chez les bébés, il provoque des régurgitations et guérit de lui-même mais certains cas nécessitent une consultation.

Le reflux gastro-œsophagien (RGO), comme chez l’adulte, se manifeste par la remontée involontaire du contenu de l’estomac dans l’œsophage. Chez les bébés, ce désagrément est courant.

S’il n’est pas grave en soi, il peut toutefois conduire à une œsophagite, c’est-à-dire une inflammation de cette partie du corps.

ROG du nourrisson : définition

Le flux du contenu gastrique remonte, donc, jusqu’à atteindre la cavité buccale et termine en régurgitation. Ce rejet du lait ne nécessite pas d’effort, c’est-à-dire qu’il ne demande pas de contractions abdominales comme le vomissement, et un seul rot peut le déclencher.

Généralement, le ROG survient avant l’âge de 3 mois. Outre le fait qu’il est favorisé par l’alimentation liquide, la position souvent changeante pendant la prise du repas et la compression de l’abdomen peuvent expliquer qu’il se manifeste.

Avant l’âge de 12 mois, le ROG est courant et absolument bénin. Touchant plus de 2 bambins sur 2 âgés de 4 à 5 mois, il ne concerne plus qu’1 sur 20 âgé de 10 à 12 mois.

Deux types de reflux du nourrisson et enfant

Le ROG simple

Bénin, il s’estompe à mesure que l’enfant acquiert la position debout et la marche, avant de s’arrêter.

Le ROG d’œsophagite

Moins courant chez le nourrisson, l’acidité qu’il induit peut conduire à une inflammation de la muqueuse de l’œsophage : c’est l’œsophagite.

Symptômes ? Régurgitation avec traces de sang, pleurs, refus de s’alimenter (poids en baisse), érosion des dents avec l’acidité du reflux..

Les enfants les plus exposés sont ceux ayant une anomalie de l’œsophage, des problèmes pulmonaires chroniques ou des troubles du développement psychomoteur.

ROG du nourrisson : quand consulter ?

Il convient de consulter sans attendre dans l’un ou l’autre de ces cas :

régurgitations douloureuses avec pleurs et traces de sang ;

régurgitations abondantes et surtout si le nourrisson est âgé de moins de 2 mois ;

le nourrisson pleure beaucoup et refuse de boire et/ou perd du poids ;

il présente des troubles du sommeil.

Une rapidité qui doit se muer en urgence si à l’occasion d’une régurgitation, le bébé fait un malaise et présente des difficultés à reprendre son souffle ; ou si à moins de 6 semaines il vomit en jet juste après la tétée.

Traitement du ROG du nourrisson

En cas de ROG simple

Ici, seules des mesures d’hygiène et de diététique seront mises en œuvre. Il s’agira de lui faire prendre un lait épaissis. Mais aussi, de faire des pauses lors de la prise du repas pour laisser le temps à bébé de faire un rot. Tout de suite après le biberon, le bébé ne devra pas être couché ou laissé dans un transat qui lui comprimera l’estomac.

En cas de ROG avec œsophagite

En dehors d’un acte chirurgical visant à corriger le reflux, lequel est rare, voici le traitement médicamenteux qui peut être mis en place :