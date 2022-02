Quels sont les symptômes et traitements d’un cancer de la vessie ?

C'est parmi la population masculine après 50 ans que ce cancer survient le plus souvent.

Un excès de cellules anormales dans la paroi interne ou muqueuse de cet organe caractérise le cancer de la vessie.

Cette maladie constitue le 7e cancer le plus fréquent en France. Il affecte principalement les hommes (8 cas sur 10) et les personnes âgées de plus de 50 ans (âge moyen de 70 ans quand le diagnostic est posé).

Cancer de la vessie : les facteurs le favorisant

Certains facteurs sont connus pour favoriser cette maladie :

le tabagisme à l’origine de plus de la moitié des cancers de la vessie chez l’homme et environ 40% chez la femme. Un risque d’autant plus important que l’habitude est installée, car les composés toxiques sont éliminés par les urines ;

l’exposition à des produits toxiques dans le cadre professionnel (Industrie des colorants, du caoutchouc, de la plasturgie, du textile, du cuir, des pesticides, de l’imprimerie, ou encore coiffure et esthétique… ;

Symptômes et diagnostic du cancer de la vessie

L’hématurie, ou présence de sang dans les urines, est le signe le plus couramment rencontré. Des troubles urinaires peuvent aussi se manifester, comme des besoins urgents et fréquents d’uriner, des sensations de brûlures ou des difficultés à la miction, des douleurs du bas du ventre ou du dos.

Le diagnostic de ce cancer sera établi par plusieurs examens :

un examen cytobactériologique des urines (ECBU) qui doit confirmer la présence de sang dans les urines, et rechercher la présence de cellules tumorales et une éventuelle infection urinaire ;

une échographie de la vessie, des reins et des voies urinaires ;

une cystoscopie pour localiser la tumeur, en préciser la taille ainsi que l’aspect ;

une résection transurétrale de la vessie consistant à extraire les tissus suspects au cours d’une endoscopie de la vessie ;

un examen anatomopathologique de ces tissus visant à choisir le traitement.

Traitement du cancer de la vessie

Conservation de la vessie

Dans le cas où la paroi de la vessie a été relativement épargnée, l’organe peut être conservé. Deux traitements sont alors proposés, qui peuvent être complémentaires :

la résection comme nous l’avons vu plus haut : en plus du diagnostic, elle peut constituer une bonne partie du traitement ;

des instillations vésicales : un liquide est introduit pour contrer les cellules cancéreuses ;

Ablation de la vessie

La cystectomie, ou ablation de la vessie, est le plus souvent totale. Les ganglions lymphatiques voisins sont aussi retirés, et chez la femme, on enlève aussi l’utérus, les trompes, les ovaires tout comme la paroi antérieure du vagin. Prostate et vésicules séminales sont retirées chez l’homme.