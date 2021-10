Le haut potentiel, désigne les personnes avec un quotient intellectuel, qui peut arriver jusqu'à 160, et qui débute de 130, mais ce n'est pas tout !

Il existe d’autres formes de haut potentiel, plutôt que le haut potentiel intellectuel. Il y a ce qu’on appelle la HPE, qui est le haut potentiel émotionnel. On peut trouver parfois, le haut potentiel créatif, qui est la HPC. Alors, qu’est-ce qu’un haut potentiel, et quels sont les signes qui caractérisent les personnes, ayant un potentiel ? Pour répondre à cette question, n’hésitez pas de continuer à lire cet article.

Quels sont les tests à faire pour découvrir un haut potentiel ?

Il y a d’abord le HPE, qui est un test de surdouance lié aux aptitudes émotionnelles des personnes. Certains d’entre nous, ont des habitudes assez particulières. Deuxièmement, il y a le HPI, qui est la forme la plus connue, des tests de haut potentiel. Il est évalué grâce à ce qu’on appelle le quotient intellectuel. En troisième position, vient le test de dépistage de l’autisme, qui est appelé également le syndrome d’Asperger. C’est une forme très proche du HPI. En dernier, vient le test de dépistage de la précocité intellectuelle, ce test est généralement destiné aux parents. Il aide ces derniers, à découvrir les caractéristiques de surdouance de leurs enfants.

Quelle est la signification du haut potentiel intellectuel ?

Comme on vient de dire précédemment, le haut potentiel intellectuel est une caractéristique, pour les personnes avec un QI, compris dans un intervalle entre 130 et 160. Le QI moyen des êtres humains est fixé à 100. Du coup, les personnes ayant plus que cette moyenne, possèdent des capacités intellectuelles hors normes. Selon la définition donnée par un groupe de chercheurs, qui se sont réunis à travers ‘ Americain Psycological Association ‘. Le quotient intellectuel, est la capacité de l’individu, de traiter et analyser des idées qui sont considérées comme étant complexe pour d’autres. Le haut potentiel intellectuel, n’est pas la seule façon pour être un haut potentiel. Il existe également d’autres tests, qui sont cités précédemment.