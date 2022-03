Quels sont les types de shampoings solides vendus en parapharmacie ?

Pour les adeptes du concept zéro déchet, pour les écolos et pour ceux qui se connaissent en slow cosmétique, le shampoing solide est devenu très tendance depuis quelques années déjà.

Si vous hésitez toujours à troquer votre ancien produit classique contre le shampoing solide ou vous maintenir sur votre ancienne position, voici un article qui vous dit long sur ce type d’objet compact et coloré qui peut être fait maison ou acheté en pharmacie.

C’est quoi au juste un shampoing solide ?

Que vous ayez les cheveux secs, gras ou normaux, il n’y a pas d’autres moyens de laver vos cheveux et avoir une hygiène de vie impeccable que l’utilisation du shampoing. Ce produit incontournable vendu dans des flacons en plastique à utiliser dans sa salle de bain se trouve être au centre de quelques débats houleux qui dénoncent une composition à base d’ingrédients controversés menant à des résultats nocifs pour la santé et pour la planète. Aujourd’hui l’alternative idéale pour remplacer le shampoing classique est bien le shampoing solide qui peut être soit fait par vous-même grâce à une recette faite maison ou vendu en pharmacie. Ressemblant à un pain de savon à l’aspect compact et coloré, ce shampoing se décline en plusieurs variétés à choisir selon son type de chevelure.

Quel shampoing solide vendu pharmacie choisir ?

Si vous ne faites pas partie des partisans des DIY, des bonnes vieilles recettes de grand-mère et du fait maison, sachez que vous avez également la possibilité de vous procurer un shampoing solide en pharmacie. Dans ce cadre, nous proposons qu’il existe de très nombreuses marques de ce produit sur le marché, dont voici quelques-unes des gammes que vous pourrez retrouver :

Shampoing solide pour cheveux secs ;

Shampoing solide antipelliculaire ;

Shampoing solide pour cheveux gras ;

Shampoing solide pour cheveux colorés ;

Shampoing solide pour cheveux cassants ou ternes ;

Shampoing solide pour enfants.

Ainsi, vous n’aurez qu’à vous rendre à la pharmacie la plus proche et de demander le shampoing sec le plus proche de la qualité de votre chevelure pour un rendu naturel et irréprochable.