Quels sont nos conseils pour une sieste réparatrice ?

Nous avons tous besoins de piquer un petit somme de temps en temps pour récupérer des forces. Pour cela rien de mieux qu’une petite sieste pour rebooster votre énergie et pour vous lever en pleine forme.

Cependant ce n’est souvent pas le cas et la majorité des personnes qui optent pour une petite sieste se retrouvent à dormir pendant des heures entières. Alors quels sont les meilleurs conseils à suivre pour bénéficier pleinement de votre petit repos, c’est ce que nous allons voir durant tout l’article qui va suivre.

Privilégiez des micro-siestes de 20 minutes

Le but premier d’une sieste est de bénéficier d’un report réparateur, donc il ne sera pas utile d’entamer un cycle de sommeil profond, car il sera difficile pour vous de vous réveiller par la suite, l’idéal serait de respecter une horloge biologique et ne pas dépasser les 20 minutes de repos maximales et pourquoi pas un peu moins. Pour que vous tiriez profit de votre sieste au maximum il faudra fournir certains éléments et un environnement propice, à savoir :

opter pour un endroit tranquille et sombre ;

prenez du café juste avant votre sieste ;

vous mettre à l’aise.

Pour ce qui est du café juste avant la sieste, cela peut paraitre comme une idée un peu saugrenue, mais sachez qu’elle est très efficace puisque son effet ne sera pas ressenti tout de suite, mais juste au moment où votre sieste sera terminée ce qui permettra un rebond d’énergie.

Les choses à évier lors d’une sieste réparatrice

Pour que votre sieste soit efficiente et de qualité et en extraire le plus grand bien, il existe certaines habitudes à bannir pour réussir votre sieste réparatrice. En effet, il faudra impérativement éviter de faire une petite sieste dans votre lit puisque votre subconscient est programmé pour que ce lit soit fait pour des sommeils prolongés alors vous aurez tendance à avoir des siestes plus longues. Ce que nous vous conseillons est de choisir un autre lieu pour faire votre sieste pour que votre cerveau sache qu’il ne s’agit pas d’une nuit de sommeil, mais plutôt d’une sieste réparatrice.

Ne mettez pas de sonnerie ni d’alarme pour vous réveiller de ce genre de sieste, car elle constitue un réveil un peu brutal, il est donc préférable d’appliquer tout au long de votre sieste un bruit de fond pour que vous réveilliez de vous-même tout en douceur.