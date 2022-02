Qu’est-ce que améthyste claire ?

L'améthyste fait partie des variétés de quartz. Il contient du dioxyde de silicium, mais pas que ! Il contient également le fer. Ce dernier est le responsable de sa couleur violette qui est très célèbre.

Il est également appelé la citrine chauffée. Parce que c’est un minéral qui ne résiste pas à la chaleur. En effet, s’il est chauffé à une température de plus de 500 ° Celsius, il peut pâlir, changer de couleur, ou même jaunir. L’améthyste est considérée comme l’une des pierres les plus appréciées et les plus précieuses au monde. Dans cet article, nous allons vous parler de l’améthyste claire. Pour avoir plus d’informations, n’hésitez pas à le lire !

Quelles sont les caractéristiques de l’améthyste claire ?

C’est un minéral qui est extrêmement utilisé surtout en joaillerie. Sa teinte est particulièrement appréciée, en plus de ça, c’est une pierre très fine. Auparavant, elle a été utilisée pour :

Combattre les différentes intoxications ;

Apporter le calme et la détente.

En ce qui concerne les caractéristiques de cette magnifique pierre. On commence d’abord avec le Carat. C’est une unité de mesure, avec laquelle vous pouvez mesurer le poids des pierres fines et précieuses. Si on prend l’exemple de l’améthyste, un carat est l’équivalant à peu près de 0,2 g de cette pierre. En plus de ça, cette dernière a une densité, il lui permet de paraître plus grosse qu’un diamant. La deuxième caractéristique est la couleur. En effet, cette pierre est beaucoup caractérisée par sa couleur violette. Comme on vient de dire précédemment, cette couleur est due à la présence de l’élément du fer dans la composition chimique de l’améthyste. Par contre, l’intensité de la couleur peut changer. En effet, il y a certaines améthystes qui sont plus claires que d’autres. La dernière caractéristique est la taille et la forme de la pierre. L’améthyste est une pierre extrêmement solide. Vous l’aurez donc compris, ce n’est pas très difficile de la tailler. Elle peut prendre une multitude de formes, avec un éclat et une brillance considérable.