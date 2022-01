Qu’est-ce que la candidose du vagin et du sein ?

Infection causée par des levures du genre Candida, elle est l'une de ce type les plus courantes à travers le monde.

La candidose est une infection fongique provoquée par plusieurs espèces de la levure Candida, s’agissant le plus souvent de Candida albicans. Présente normalement au sein de la flore vaginale, elle doit cependant l’être en petite quantité.

En cas de déséquilibre de cette flore (à la suite par exemple d’une toilette intra-vaginale ou de la prise d’antibiotiques, du port d’un moyen de contraception comme le stérilet ou le diaphragme.), qui héberge différentes sortes de lactobacilles, Candida albicans prolifère et va provoquer une mycose vaginale, en l’occurrence la candidose. Cette levure appréciant les zones chaudes et humides, elles peuvent aussi se trouver au niveau des plis des seins ou sur les seins des femmes qui allaitent (on parle de candidose mammaire).

Les symptômes de la candidose

D’abord, il convient de préciser qu’il ne s’agit pas d’une maladie sexuellement transmissible. Les femmes le plus à même de présenter une mycose sont celles souffrant de diabète ou qui sont immunodéprimées. Tout comme celles fréquentant assidument les bassins des piscines.

Les femmes touchées par une mycose vaginale peuvent présenter l’un ou l’autre de ces symptômes :

démangeaisons ;

brûlures ;

inconfort ou rougeur au niveau vulvaire ;

plus rarement, des pertes blanches.

Les traitements de la candidose vaginale

Les soins vont différer en fonction de la fréquence de la mycose. Si la candidose ne survient que deux fois par an au maximum, un ovule à libération prolongée ou une crème et un savon à pH basique seront prescrits.

Mais si elle est dite récidivante, en plus des trois éléments cités précédemment, des probiotiques pourront être proposés à la suite du traitement par ovule vaginal pour rééquilibrer durablement la flore.

Comment soigner la candidose mammaire ?

Au niveau mammaire (mamelon et téton), elle va toucher principalement la femme allaitante car son enfant a lui-même du muguet. En plus des démangeaisons ou des sensations de brûlures, une désquamation cutanée et des douleurs peuvent survenir.

Une crème antifongique sur les seins de la maman et pour les muqueuses du bébé sera prescrite pour un traitement durant quelques jours (une semaine généralement).

Quand la mycose touche le pli du sein, plusieurs semaines seront nécessaires au traitement antifongique pour être efficace. Le port du soutien-gorge est recommandé car il maintient les seins en hauteur, mais le coton ou une brassière dédiée au sport seront recommandés.