Qu’est-ce que la contraception d’urgence ?

C'est 3 à 5 jours après un rapport sexuel insuffisamment ou non protégé que la contraception d'urgence est utilisée.

La contraception d’urgence rassemble les procédés contraceptifs visant à prévenir une éventuelle grossesse à la suite d’un rapport sexuel non ou mal protégé. Et son efficacité sera d’autant plus grande qu’elle sera prise le plus tôt.

Rappelons que la contraception d’urgence n’a pas pour but d’interrompre une grossesse.

Les deux méthodes de contraception d’urgence

Un même but sera poursuivi par ces méthodes, mais avec un fonctionnement différent :

la pilule hormonale d’urgence, plus communément baptisée “pilule du lendemain”. Son action bloque ou retarde l’ovulation;

le dispositif intra-utérin (stérilet) qui interdit la fécondation par effet toxique sur les spermatozoïdes et l’ovule, tout comme l’implantation d’un ovule fécondé en provoquant une inflammation de la muqueuse de l’utérus.

Dans le cas où l’œuf fécondé se fixe dans l’utérus, l’embryon n’est pas affecté par la contraception d’urgence.

Quand l’utiliser et où la trouver ?

Voici les cas devant inciter à l’utiliser :

absence de contraception;

mauvaise utilisation de la méthode de contraception;

expulsion du dispositif intra-utérin ou d’un implant hormonal;

échec de la méthode du retrait;

agression sexuelle…

Peu importe son âge, toute femme peut l’utiliser. La contraception hormonale d’urgence (levonorgestrel ou ulipristal) doit être prise au mieux dans les 12 heures suivant le rapport, ou au plus tard dans les 3 jours (médicaments avec du levonorgestrel) ou 5 jours (ulipristal). Au-delà, l’efficacité est de moins en moins garantie.

En cas de vomissements dans les 3 heures suivant la prise du médicament, un comprimé doit être à nouveau pris.

Où se procurer la pilule du lendemain ?

Si la personne est mineure, le médicament est disponible gratuitement, anonymement et sans prescription médicale. Et ce, qu’il s’agisse d’une pharmacie, d’une infirmerie en milieu scolaire, dans un centre de planification ou encore dans un Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des virus de l’immunodéficience humaine (VIH), des hépatites et des infections sexuellement transmissibles (CeGIDD) ;

Si la personne est étudiante, majeure ou mineure, elle peut être trouvée dans un service universitaire ou inter-universitaire de médecine préventive et de prévention de la santé (SUMPPS). Et ce, toujours gratuitement et de manière anonyme;

Si la personne est majeure, elle peut être achetée hors ordonnance en pharmacie, dans un CeGIDD, un centre de planification.

La contraception d’urgence a-t-elle été efficace ?

Il faut surveiller les prochaines règles pour savoir si la contraception d’urgence a été efficace. Mais cette dernière peut faire varier leur apparition de quelques jours, plus tôt ou plus tard.

Il est nécessaire de pratiquer un test de grossesse dans l’un ou l’autre de ces cas :

retard de règles de plus de 5 jours ;

règles à la date prévue mais semblant anormales ou associées à de douleurs inhabituelles ;

si la contraception concernait le levonorgestrel et qu’une grossesse est constatée, il n’y a pas de risque de malformation du fœtus. Avec l’ulipristal, les données scientifiques permettent de rassurer la mère relativement au risque de malformation fœtale.