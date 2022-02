Qu’est-ce que la cryptorchidie, ou “testicule non descendu” ?

Cette absence de testicule dans le scrotum est due à un défaut de migration pendant le développement du fœtus.

La cryptorchidie est une anomalie de l’appareil génital masculin qui se caractérise par un défaut de migration de l’un (80% des cas) ou des deux testicules, lequel partant de l’abdomen ne finit pas son trajet dans la bourse (scrotum). Ce défaut de migration se manifeste pendant le développement du fœtus, et l’on parle aussi de “testicule non descendu”.

L’anomalie affecte entre 2 et 3 prématurés sur 10, et 2 à 4 naissances à terme sur 100. Normalement, la cryptorchidie est corrigée spontanément et ne touche plus qu’1 garçon sur 100 à l’âge de 6 mois. Après 12 mois, un traitement est nécessaire.

Cette anomalie se distingue de deux autres, l’ectopie testiculaire (testicule situé hors de son trajet normal) et le testicule oscillant qui a tendance à remonter en haut de la bourse.

Cryptorchidie et facteurs de risque

Si l’on ne comprend pas vraiment le mécanisme de l’anomalie, c’est un défaut hormonal pendant la grossesse qui semble jouer un rôle, et plus précisément une production d’hormones masculines pas assez importante. Les facteurs de risques sont :

une naissance prématurée, une naissance par le siège ;

une exposition à des perturbateurs endocriniens pendant la grossesse ;

une prédisposition familiale, à savoir des anomalies urogénitales dans la fratrie ou chez le père.

Diagnostic

En l’absence de symptômes, un examen clinique à la palpation suffit à poser le diagnostic. Lors du premier semestre après la naissance, une surveillance est mise en place.

À l’occasion de l’examen, le médecin va écarter ou rechercher d’autres anomalies comme un micropénis, un hypospadias ou une hernie inguinale. Si l’une d’entre elles est relevée, ou si ce défaut de descente concerne les deux testicules, d’autres examens peuvent être envisagés comme une échographie abdominale, un bilan sanguin une cœlioscopie pour explorer l’abdomen en vue de le localiser.

Évolution du testicule non descendu

Si la descente n’est pas spontanée, et en l’absence de traitement, les complications éventuelles sont :

Traitement de la cryptorchidie

Après l’âge d’un an, sans évolution favorable, un acte chirurgical doit être effectué entre 12 et 24 mois en vue de faire descendre le testicule; il s’agit de l’orchidopexie. Elle est menée sous anesthésie générale avec arrivée et retour du petit patient dans la journée dans la plupart des cas.

Dans le détail, deux petites incisions sont faites au niveau de l’aine et une troisième sur la partie haute de la bourse. Le cordon spermatique est alors libéré. Pendant l’acte chirurgical, taille et consistance du testicule sont évalués. En cas d’anomalie, il sera procédé à son retrait. Suite à l’intervention, la surveillance est à la charge des parents, par palpation.