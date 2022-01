Qu’est-ce que la e-santé, la santé à distance ?

Les nouvelles technologies permettent d'élargir l'horizon du soin. Un horizon qui s'élargit sans cesse.

Télésanté, e-santé, santé numérique… Autant de termes désignant le même champ d’activités qui sont exercées entre des professionnels de santé et leurs patients grâce aux possibilités offertes par le numérique.

La télésanté regroupe deux domaines : le télésoin concernant les activités effectuées à distance par un professionnel du domaine paramédical ou un pharmacien; et la télémédecine qui sont celles exercées par un professionnel de santé (médecin, sage-femme etc.)

La télémédecine en détails

Si la télémédecine permet de réaliser une partie de l’activité médicale à distance et de façon dématérialisée, elle n’en reste pas moins tributaire des mêmes exigences de qualité et de sécurité que la médecine sous sa forme traditionnelle. Elle va compléter certains actes médicaux et s’intégrer dans le parcours de soin. Voici ce qu’elle regroupe :

La téléconsultation

A distance, elle peut être réalisée par tout médecin, généraliste ou spécialiste, quelle que soit sa situation géographique en France. Côté patients éligibles à ce type de consultation, tous et toutes peuvent y prétendre mais seul le médecin décide qu’elle sera menée de cette façon.

Le lieu est soumis à davantage de règles. Il doit garantir discrétion et confidentialité, être équipé du matériel médical nécessaire et des outils pour communiquer avec le médecin à distance, mais aussi être suffisamment spacieux pour qu’un autre professionnel de santé puisse y assister si besoin. Le domicile du patient peut être le lieu choisi, à condition que la technologie dont il dispose le permette.

Comment se déroule-t-elle ?

Un lien parvient au patient avant la consultation à distance. Une fois la connexion établie, le médecin détaille la façon dont elle va se dérouler. Si un autre professionnel accompagne le patient, il pourra effectuer des examens ou mesures.

Le diagnostic sera alors posé, et une prescription éventuellement rédigée et transmise de manière électronique ou non, et imprimée sur place si cela est possible.

La téléexpertise

Il s’agit pour un médecin de demander l’avis à un confrère sur telle ou telle situation. Les patients qui peuvent en bénéficier sont ceux pour lesquels l’accès aux soins nécessite une facilitation en raison de leur situation. Il s’agit des détenus, ou de ceux souffrant d’une affection longue durée, d’une maladie rare, vivant dans une zone où l’accès aux soins est compliqué, ou en EHPAD.

Dans l’un ou l’autre de ces cas, le patient doit donner son consentement à cette téléexpertise. L’échange entre les deux médecins pourra être suivi par le patient, et il fera l’objet d’un compte rendu d’expertise inséré dans le dossier du patient.