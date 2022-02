Qu’est-ce que la listériose, comment la prévenir et la traiter ?

Cette infection peut s'avérer en cours de grossesse car elle peut affecter le développement du fœtus, voire entraîner sa mort.

La bactérie Listeria monocytogenes est responsable de l’infection appelée listériose. Très courante dans les sols, végétaux en décomposition et excréments des animaux domestiques, elle présente la spécificité de résister et se multiplier jusqu’à une température de 4°C, donc sur les aliments réfrigérés.

C’est à travers l’alimentation que la contamination humaine se fait en très large partie (fromages au lait cru, certaines charcuteries, produits de la mer, végétaux). Généralement, quand une personne en bonne santé en ingère, elle ne présente pas de symptômes, ou peu (gastro-entérite avec fièvre).

Des conséquences graves lors d’une grossesse

Seulement, certaines populations sont plus à risque que d’autres. Il s’agit des nouveau-nés, des personnes de plus de 80 ans, des personnes immuno-déprimées et des femmes enceintes.

Chez ces dernières, si l’infection n’est pas traitée ou ne se traduit par aucun symptôme notable, la bactérie colonise le placenta et passe dans le sang le fœtus. La listériose peut ainsi provoquer une fausse couche, une naissance prématurée, une mort intra-utérine ou une infection du nouveau-né (et plus particulièrement une méningite).

Symptômes de la listériose

C’est entre 2 et 30 jours que surviennent les symptômes. Chez une personne âgée ou immunodéprimée, elle va se manifester par des vomissements, de la diarrhée ou de la constipation, des céphalées, de la fièvre, voire une méningite ou une septicémie. Dans plus de 90% des cas, l’hospitalisation est nécessaire et le décès concerne de 25 à 30% des patients.

Chez la femme enceinte, les symptômes peuvent faire penser à une grippe : fièvre, maux de tête, douleurs musculaires. Ces symptômes sont également observables chez le nouveau-né, et le décès survient dans 1 cas sur 5.

Prévention de l’infection

Elle passe par des règles d’hygiène strictes et il convient de veiller :

à maintenir propres la cuisine et le réfrigérateur ;

à séparer les produits crus et ceux cuits ou prêts à être consommés ;

à la propreté des mains et des ustensiles après avoir manipulé des aliments crus ;

à respecter les dates limites de consommation.

Pendant la grossesse particulièrement, éviter les fromages au lait cru, vendus déjà râpés, la charcuterie cuite et crue, les aliments servis à la coupe au rayon traiteur, les poissons fumés, crus, coquillages crus, graines germées crues, la viande hachée et crue.

Traitement de la listériose

En cas de listériose sévère, des antibiotiques sont à prendre pendant 2 à 3 semaines. Chez la femme enceinte, le médecin prend la décision de faire naître l’enfant dans les plus brefs délais si les conditions le permettent. Le but est dans ce cas de l’isoler de l’infection maternelle et de mettre en place un traitement antibiotique.