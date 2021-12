Qu’est-ce que la méningite ? Symptômes et traitements

La méningite est en général due à un virus, moins souvent à une bactérie, et parfois un champignon ou un parasite peuvent en être à l'origine.

Une méningite est une inflammation des méninges, qui sont les membranes se situant autour du cerveau et de la moelle épinière. Elles enveloppent donc le cerveau, la moelle épinière mais aussi les nerfs au niveau lombaire.

Elle sera qualifiée d’aigüe quand elle sera consécutive d’une infection virale du liquide céphalorachidien, lequel circule entre les méninges, bactérienne et donc rarement par un champignon ou un parasite. Sa durée est inférieure à 30 jours.

Les différentes méningites

Les méningites virales

Maux de tête, grande sensibilité à la lumière et vomissements sont les manifestations les plus fréquentes. En règle générale, cette forme de méningite est bénigne et une guérison complète est habituellement constatée au terme de quelques jours.

Symptômes d’une méningite, qu’elle soit virale ou bactérienne : raideur de la nuque, teint gris ou marbré, fortes courbatures, grosse fatigue.

Ce sont des entérovirus qui provoquent la plupart du temps cette méningite, mais certaines maladies peuvent héberger le syndrome méningé (comme un zona, la varicelle, la rougeole, un herpès quand la personne est immunodéprimée…).

Les méningites bactériennes

Si elles sont plus rares (170 000 décès à travers le monde chaque année tout de même), elles sont en revanche beaucoup plus graves.

Concrètement, suite à une infection locale, respiratoire ou ORL, les bactéries se trouvant dans le rhinopharynx sont susceptibles de passer dans le sang, et potentiellement d’infecter le liquide céphalo-rachidien. Si elle n’est pas rapidement traitée, la maladie peut se répandre dans d’autres parties du système nerveux central ou affecter l’intégralité de l’organisme (c’est la septicémie).

Les bactéries responsables sont le pneumocoque, le méningocoque (50 à 60 décès par an en France), la listéria, l’haemophilus influenzae ou encore l’escherichia coli.

Diagnostic et traitement

Dès l’entrée en milieu hospitalier (les symptômes l’exigent), une ponction lombaire sera effectuée pour confirmer ou infirmer la méningite. Si le liquide est claire, elle est virale et aucun traitement n’est prescrit quand le patients n’est pas immunodéprimé.

En revanche si le liquide est trouble, l’origine est alors bactérienne. Des antibiotiques doivent être administrés sans attendre pour éviter les complications voire la mort (qui intervient dans 20% des cas de méningites bactériennes).

Au registre des complications possibles :