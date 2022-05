Qu’est-ce que la polyarthrite rhumatoïde et comment la traiter ?

Cette maladie inflammatoire chronique des articulations se caractérise par des poussées qu'il est possible de traiter et prévenir.

La polyarthrite rhumatoïde est une forme inflammatoire chronique de maladie auto-immune affectant progressivement les articulations et entraînant leur déformation et de fortes douleurs.

Auto-immune donc, car des anticorps sont produits par l’organisme, et se dirigent contre la membrane synoviale des articulations.

Si elle n’est pas prise en charge, cette pathologie entraîne la déformation ou la destruction progressive des articulations affectées et plus rarement, des organes peuvent être touchés. En France, 0,3% à 0,8% de la population adulte en souffre.

La naissance de la lésion de l’articulation

C’est donc une inflammation qui va toucher la membrane synoviale des articulations, avec pour conséquence un épaississement et une production de liquide synovial trop importante. Progressivement, les cellules de l’inflammation s’imposent dans la membrane et commencent leur entreprise de destruction.

D’abord, érosion et amincissement du cartilage, puis déminéralisation de l’os et enfin, fragilisation des tendons jusqu’à la potentielle rupture.

Facteurs favorisant la polyarthrite rhumatoïde

Plusieurs facteurs peuvent expliquer que la maladie survienne :

un dérèglement du système immunitaire;

une prédisposition génétique liée au sexe, car cette maladie est trois fois plus observée chez les femmes (le plus souvent à la ménopause);

la consommation de tabac, qui rend la maladie moins aisée à prendre en charge.

Polyarthrite rhumatoïde : quels symptômes ?

Voici ce qui peut faire penser à cette maladie :

éveil en fin de nuit par des douleurs qui persistent 30 minutes après le lever;

au minimum, articulations douloureuses au niveau des poignets, mains ou doigts;

douleur à la pression des articulation des avant-pieds.

Le diagnostic

Il doit être posé le plus rapidement possible pour une meilleure prise en charge. En supplément de l’examen clinique, un bilan sanguin et un bilan radiologique sont prescrits.

Le premier vise à analyser le fonctionnement hépatique et rénal et va chercher à déceler la présence d’anomalies faisant pencher vers polyarthrite rhumatoïde. Quant aux radiographies, elles auront le double avantage de confirmer le diagnostic et de servir de référence pour des examens radiologiques ultérieurs, pour évaluer l’évolution de la maladie inflammatoire.

Traitement de la polyarthrite rhumatoïde

Traitement médicamenteux

Antalgiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens, corticoïdes au besoin font partie de la panoplie médicamenteux pour combattre les douleurs.

Un traitement au long cours

Le traitement de fond varie selon le patient :

le méthotrexate, médicament de “synthèse” immunosuppresseur et pris par voie orale une fois par semaine;

en seconde intention, la biothérapie peut être envisagée.

Traitement local

Des infiltrations articulaires de corticoïdes et des synoviorthèses peuvent être nécessaires nécessaires pour certaines articulations.

La chirurgie

Des interventions chirurgicales peuvent être envisagées :