Qu’est-ce que l’artérite des jambes ? Symptômes et traitements

Egalement appelée artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI), elle est le plus souvent la conséquence d'un dépôt de cholestérol dans les artères.

L’artérite des membres inférieures, ou artérite des jambes, est une maladie qui affecte les artères. Elle perturbe la circulation du sang et diminue la quantité d’oxygène normalement dédiée aux muscles.

C’est en obstruant partiellement ou intégralement les artères que la maladie provoque cette ischémie, en d’autres termes le fait que les muscles ne sont pas assez alimentés en oxygène.

L’accumulation de cholestérol

Dans l’immense majorité des cas, le cholestérol et son accumulation sont la cause de l’artérite. En se déposant sur les parois internes, il forme des plaques d’athérome qui occasionnent une réaction inflammatoire appelée athérosclérose.

Pied, cuisse ou jambe peuvent être indifféremment touchés et les symptômes sont longs à se manifester, d’où des complications potentiellement graves.

Évolution de l’athérosclérose

Les symptômes surviennent quand les plaques d’athérome gênent la circulation sanguine. Si l’une d’elle vient à se fissurer, ses débris sont susceptibles de migrer et de provoquer un accident ischémique, comme un AVC par exemple.

Et si es éléments inflammatoires de la plaque rencontrent globules rouges et plaquettes, un caillot sanguin peut se former et provoquer une thrombose artérielle.

Artériopathie : symptômes et diagnostic

Les signes de la maladie

Le premier signe est une douleur concentrée dans des muscles de la jambe faisant penser à une crampe pendant la marche. Chez l’homme, un trouble érectile peut survenir si l’aorte abdominale commence à être obstruée.

Ensuite, c’est même pendant les périodes de repos que ma douleur, cette fois semblable à une brûlure, se manifeste au niveau du pied le plus fréquemment.

Un retard de cicatrisation de plaies de faible importance, ou l’apparition d’ulcères peuvent survenir à un stade ultérieur. Et si la maladie n’est pas prise en charge, la gangrène peut s’installer, d’abord au niveau des orteils puis au pied entier, et à la cheville.

Découverte de la maladie

C’est souvent à l’occasion d’un examen clinique concernant une autre maladie que l’AOMI peut être révélée, tout comme lors d’un bilan relatif à des facteurs de risque cardiovasculaire.

Un écho-doppler artériel pourra confirmer la présence de la maladie, et son emplacement précis entre autres. Mais d’autres techniques peuvent aussi être utilisées, comme un test de marche, une mesure de la pression en oxygène ou des examens d’imagerie médicale.

Traitement de l’artérite des jambes

Le traitement médical

Règles diététiques en cas de surpoids ou obésité devront être adoptées, tout comme la pratique d’une activité physique spécifique. Le sevrage tabagique doit aussi être entrepris.

Au niveau médicamenteux, voici ce qui pourrait être prescrit :

un antidiabiétique si le patient en souffre ;

des statines pour éviter un risque cardiovasculaire ;

un antagoniste de l’angiotensine II pour le maintien à bas niveau de la tension artérielle.

La chirurgie

Selon la localisation, la gravité des lésions des artères, l’intervention sera différente :