Qu’est-ce que l’assurance complémentaire santé pour retraités ?

Les assurances maladie sont très utiles en cas de problème de santé, surtout pour les séniors, mais il existe aussi l’assurance complémentaire santé pour les retraités.

Elle concerne tous les retraités, quel que soit leur secteur. Dans notre article, nous allons voir dans quels cas intervient-elle.

Quelles sont les garanties prioritaires à souscrire dans une assurance santé complémentaire pour retraités ?

Les assurances maladie ne prennent pas forcément en compte tous les cas de figure et beaucoup de retraités se retrouvent à devoir payer des frais médicaux en plus. La majorité de ces garanties concerne des problèmes que les personnes retraitées peuvent avoir. Les assurances maladie classiques (que l’on prend le plus souvent lorsqu’on est encore que travailleurs) ne sont plus adaptés aux retraités et l’assurance santé complémentaire leur ait plus adaptée. Les garanties indispensables et intéressantes à ajouter à votre assurance complémentaire sont :

Les dépassements d’honoraires d’hospitalisation ;

Remboursement des appareils auditifs et des prothèses ;

Soins dus aux vaccins exotiques ;

Remboursement des thérapies alternatives comme l’ostéopathe.

Quelle est la réglementation en vigueur des assurances santé complémentaire pour les retraités ?

Tous les salariés ont le droit de souscrire une assurance complémentaire santé à leur départ à la retraite. La seule différence est que ce sera une assurance individuelle dans le cas où le nouveau retraité aurait une assurance collective au nom de l’entreprise dans laquelle il était employé. La demande doit être faite dans les six mois après le départ à la retraite.

Les indépendants peuvent aussi demander une assurance santé complémentaire, mais ils perdent les avantages fiscaux dont ils profitaient avant leur départ à la retraite. De façon temporaire, les ex-travailleurs indépendants peut profiter de l’assurance maladie de son conjoint. Enfin, les retraités peuvent aussi souscrire à cette assurance complémentaire, mais dans certains cas, une cotisation sera nécessaire. Voilà donc ce qu’il y a à savoir les assurances santé complémentaires pour les retraités.