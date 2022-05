Qu’est-ce que le cancer de la thyroïde, et comment le traiter ?

Ce cancer peut se manifester sous plusieurs formes et ses causes sont le plus souvent non déterminées.

Le cancer de la thyroïde est dû à des proliférations anormales de cellules au niveau de la thyroïde, cette glande située à la base du cou et qui régule, entre autres, la température corporelle et le rythme cardiaque.

En d’autres termes, les cellules d’une personne souffrant de ce cancer naissent de façon anarchique et permanente pour former au fil du temps une tumeur maligne. Il est plus fréquent chez la femme, surtout entre 30 et 50, 60 ans.

Différents types de cancers de la thyroïde

Il faut distinguer :

Cancer de souche folliculaire

Elle concerne 9 cas de cancer de la thyroïde sur 10 et son pronostic est très bon. Les cellules qui composent la tumeur présentes des attributs assez semblables à des cellules thyroïdiennes normales.

Cancer médullaire

Favorisé par une prédisposition gééntique, il se développe à partir des cellules C et on le qualifie de “médullaire”. Il est différencié car la tumeur sécrète de la calcitonine comme les cellules C normales.

Quelles causes pour le cancer de la thyroïde ?

Généralement, ce cancer n’a pas de cause déterminée, la seule que l’on peut dégager est une exposition à des radiations (rayonnements ionisants à l’occasion d’examens répétés) ou à des radiations nucléaires.

Des facteurs le favorisant :

des prédispositions familiales quand un cancer chez un parent au premier degré existe, ou maladie génétique qui favorise la survenue du cancer de type médullaire;

une carence en iode, rare en France.

Symptômes potentiels

La plupart du temps ce cancer est asymptomatique et c’est un examen clinique (par exemple une échographie du cou) ou à l’occasion de la surveillance d’un goitre qu’il sera découvert.

Néanmoins, voici les signes qui peuvent se manifester :

apparition d’un nodule, ou d’un ganglion au niveau du cou;

augmentation rapide du volume d’un goitre ou d’un nodule;

enrouement, difficultés à avaler et/ou respirer.

Le traitement du cancer de la thyroïde

Le choix de ce traitement sera guidé par des données médicales (comme type de cancer, stade d’évolution, résultat d’analyses biologiques) et des critères individuels (comme l’âge du malade, état général…).

L’ablation de la thyroïde

En premier lieu, la thyroïdectomie est nécessaire. La glande est intégralement ôtée, et éventuellement des ganglions lymphatiques au besoin. Puis les tissus sont analysés pour rechercher le caractère malin de la tumeur et en préciser le type.

Radiothérapies

A l’iode

La thyroïdectomie peut être complétée par un traitement à l’iode radioactif. Les cellules de la thyroïde qui n’auraient pas été enlevées avec l’intervention chirurgicale vont capter l’iode. Les rayons que le produit émet endommagent les cellules thyroïdiennes qui finissent par disparaître.

Radiothérapie externe

Elle est peu pratiquée car considérée comme peu indiquée pour ce type de cancer.

Chimiothérapie

Ici encore, on y a peu recours car elle peut être indiquée en cas de cancer anaplasique ou dans certaines formes de cancers ne répondant pas aux autres traitements.