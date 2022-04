Qu’est-ce que le diabète de type 1 de l’enfant et de l’adolescent ?

Le diabète de type 1 (aussi appelé diabète insulinodépendant) explique dans l'immense majorité des cas cette maladie.

Chez l’enfant et l’adolescent, le diabète de type 1 est le plus courant. Il se caractérise par une présence excessive de sucre dans le sang, on parle alors d’hyperglycémie.

Il s’agit d’une maladie auto-immune, c’est-à-dire que l’organisme s’attaque aux cellules du pancréas qui produisent l’insuline, le système immunitaire les considérant comme étrangères. Pour rappel, le rôle de l’insuline est de permettre aux cellules de transformer le glucose en énergie, tout comme de réguler la quantité de sucre dans le sang.

Un lourd déficit voire absence d’insuline

Ce type de diabète se manifeste la plupart du temps avant 20 ans. L’insuline n’est plus produite en quantité suffisante, voire pas du tout, et cette réaction auto-immune résulte soit d’une prédisposition génétique soit de l’exposition à une infection virale antérieure ou à des toxines, voire l’alimentation…

Conséquences du diabète de type 1 chez l’enfant

La réduction, petit à petit, de la quantité d’insuline provoque une hyperglycémie après les repas. Cette présence excessive de sucre va lentement s’intensifier, persister et pourra être retrouvée dans les urines. L’élimination d’eau par les reins devient importante, contraignant l’enfant à se lever souvent la nuit pour aller aux toilettes.

Symptômes diabète type 1

Signes associés à l’hyperglycémie

Un “syndrome polyuropolydipsique” survient quand le diabète est associé à ce trouble :

une énurésie secondaire ;

soif importante ;

perte de poids malgré un appétit intact ;

fatigue.

Signes associés à l’acidocétose

L’acidocétose résulte d’une augmentation de certaines hormones de contre-régulation de la glycémie. Ses signes :

douleurs abdominales ;

appétit en berne ;

troubles de la vue ;

odeur fruitée de l’haleine ou anormale des urines ;

respiration rapide.

Traitement du diabète de type 1 de l’enfant et l’adolescent

Le but est de remplacer l’insuline manquante et il s’agit d’un traitement à vie, par le biais de plusieurs injections quotidienne d’insuline. La dose quotidienne d’insuline, qui varie selon l’âge, le poids, l’évolution de la puberté, l’hygiène de vie doit être souvent réévaluée.

L’auto-surveillance du taux de glycémie et le contrôle urinaire de la glycosurie permet chez le jeune patient d’adapter ses doses d’insuline chaque jour pour retrouver une glycémie normale.