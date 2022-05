Qu’est-ce que le dispositif MonPsy et comment fonctionne-t-il ?

Jusqu’à 8 séances d’accompagnement psychologique par année civile avec un psychologue conventionné et partenaire de ce dispositif peuvent être proposées.

Depuis le 5 avril dernier, le dispositif MonPsy est en vigueur en France. Dès l’âge de 3 ans, toute personne peut se voir prescrire des séances d’accompagnement psychologique avec prise en charge par l’Assurance Maladie.

Ce sont ainsi jusqu’à 8 séances qui peuvent être recommandées, après consultation avec un médecin. Car c’est bien lui doit déterminer si MonPsy est bien adapté, ou s’il est mieux de vous orienter vers des soins plus spécialisés.

MonPsy : Les critères par tranche d’âge

Entre 3 et 17 ans

Ici, une situation de mal-être ou de souffrance psychique légère à modérée peut être concernée. En revanche, les enfants dont l’état demande un avis spécialisé ou étant en cours de prise en charge en pédopsychiatrie ou psychiatrie ou en affection longue durée pour motif psychiatrique ne sont pas concernés.

Quels adultes ?

En cas de trouble anxieux ou dépressif léger à modéré, de mauvais usage de l’alcool ou du cannabis, de caractère sans gravité du trouble de l’alimentation, ce type d’accompagnement est possible.

Les motifs d’exclusion du dispositif sont peu ou prou les mêmes que ceux cités pour les 3-17 ans.

La prise en charge en détails

Voici étape par étape :

Une sensation d’angoisse, une souffrance psychologique vous conduit à consulter un médecin; Vous êtes selon le médecin éligible au dispositif. Un premier entretien visant à faire l’évaluation de votre situation est mené avec le psychologue partenaire. Ici, le tarif remboursé est de 40 euros; De 1 à 7 séances suivent, tarif remboursé : 30 euros pour chaque séance; Dans le cas où votre état ou celui de votre enfant ne s’améliore pas, une prise en charge plus spécialisée sera requise et c’est le médecin qui la décidera.

Durant le parcours, il est possible de changer de psychologue, tant que le ou les prochains sont également partenaires de MonPsy mais l’entretien d’évaluation n’est plus possible. Si des critères de gravité ou d’urgence, de risque suicidaire surviennent, le médecin devra orienter sans attendre vers un psychiatre ou une structure spécialisée.

Et à la fin des séances ?

Après la dernière séance, qu’il s’agisse de la première ou de la 7e, le psychologue adresse une lettre au médecin afin de rendre compte de la fin de cette prise en charge.

Si le patient l’estime nécessaire, il est tout à fait libre de prendre d’autres rendez-vous avec le psychologue mais sans qu’elles soient prises en charge par l’Assurance Maladie.