Qu’est-ce que le régime végétalien ?

Le plus moderne des régimes alimentaires offre bien des avantages, suivez le guide.

Le plus courant des régimes en Occident et dans les pays industrialisés reste le régime omnivore. Mais certaines voix s’élèvent contre les dégâts qu’il cause à la planète.

Histoire

En 1944, Donald Watson forge le mot « vegan » et se désolidarise de la Société végétarienne de Londres pour fonder la Vegan Society et promouvoir un régime sans produits animaux sous quelque forme que ce soit, c’est-à-dire refusant leur exploitation pour l’alimentation, mais aussi le divertissement, la recherche scientifique, les vêtements. L’organisation définit ainsi son crédo : « Philosophie et mode de vie qui tend à exclure, autant qu’il est possible, toutes formes d’exploitation et de cruauté faites aux animaux afin de se nourrir, se vêtir ou dans n’importe quel autre but ».

Après la publication, en 1975, de l’essai La libération animale du britannique Peter Singer, les fondements philosophiques et éthiques du véganismes étaient posé. À la suite de cet ouvrage, de nombreux autres prônaient le respect de la vie animale, qui ne peut passer par une exploitation plus “douce” (dont se réclament les élevages biologiques), mais uniquement par un refus d’interférer avec les animaux qui selon le principe de l’égalitarisme, ont autant le droit au respect que les humains. Refusant de considérer l’homme comme supérieur, une théorie réduite à peau de chagrin par l’évolutionnisme de Charles Darwin, mais l’envisageant plutôt comme dominant, le véganisme a partie liée avec l’antispécisme, autrement dit le refus de la distinction arbitraire homme-animal, que ne reconnaît pas la biologie. À ce titre, on parlera plutôt d’hommes et d’animaux non-humains pour rappeler leur condition au sein du règne animal.

Un régime qui fait de plus en plus d’adeptes

Aujourd’hui, il n’est plus aussi difficile d’être végétalien qu’il y a une dizaine d’années seulement, lorsque les préparations sans produits animaux ne courraient pas les rues (ou plutôt les rayons de supermarché). Comme le régime végétarien, la diète végétalienne est qualifiée de saine à tous les âges de la vie, du nourrisson à la personne âgée, tant que les repas sont variés pour correspondre aux besoins nutritionnels. L’association américaine de diététique, représentant des dizaines de milliers de praticiens, estimait en 2009 que ce régime est non seulement sain, mais qu’il est davantage bénéfique à l’homme que la consommation de viande, poisson et lait.

Parmi ses adeptes les plus célèbres, on compte les chanteuses Beyoncé, Fiona Apple, Erykah Badu, mais aussi les acteurs Leonardo DiCaprio, Casey Affleck, Alex Baldwin et les actrices Jessica Chastain et Pamela Anderson, tout comme des athlètes comme Lewis Hamilton et Patrik Baboumian.

Comment reconnaître les produits véganes ?

Depuis les années 90, les produits véganes (ne contenant pas de produits animaux et n’étant pas testés sur eux) sont reconnaissables à un logo au cercle jaune à l’intérieur duquel s’inscrit un « V », avec la mention « végane » en-dessous. Ils sont de plus en plus nombreux en supermarchés (et le plus souvent issus de l’agriculture biologique) : yaourts au soja ou à l’amande, lait végétaux au riz ou à la noix de coco, crème, substituts de viande voire de poissons dans les épiceries spécialisées, il n’est véritablement pas problématique de s’alimenter aujourd’hui.

Avantages & Inconvénients

Éthique

Le premier avantage, le plus évident pour les personnes ayant choisi d’opter pour un régime végétalien pour cette raison, est qu’on ne participe plus directement à l’exploitation des animaux. Exit la viande issues de l’agriculture intensive ou des élevages bio, exit la participation à la surpêche qui à long terme condamne les mers et océans, exit également l’exploitation des poules et des vaches pour les œufs et le lait.

Écologie

Le choix du régime végétalien est également idéal en accord avec des principes écologiques : aujourd’hui, le secteur agro-alimentaire est la première source d’émissions de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane), devant les transports, menaçant directement une élévation de la température de l’ordre de 2°C d’ici 2030 et une élévation irréversible du niveau des mers dû à la diminution de la calotte glaciaire, accompagnée d’une disparition accrue et accélérée de la biodiversité sur terre comme dans les mers.

Santé

Enfin le régime végétalien permettrait selon la fameuse étude Campbell de prévenir les maladies cardiaques, pulmonaires, cérébrales, certains types de cancers les plus courants (colorectal, pancréas, œsophage, prostate, sang, sein), le diabète, le cholestérol et certaines maladies infectieuses. Tout un programme.