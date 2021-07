Qu’est-ce que le régime végétarien ?

Adopté depuis des siècles pour diverses raisons, le régime végétarien reste souvent mal connu. Tour d’horizon de ce qu’il cache.

Prôné depuis des siècles par différentes figures historiques, reconnu aujourd’hui pour ses bienfaits, le régime végétarien va a contre-courant de l’alimentation mondiale. Pourtant, il séduit toujours plus de monde. Quelle est son histoire ? Quelles sont ses avantages et ses inconvénients ? En quoi consiste précisément ce régime ?

Histoire

La diète végétarienne peut se réclamer de grandes figures historiques : Aristote et Pythagore vantaient tous les deux le régime excluant la chair animale, réprouvant notamment le sacrifice des animaux dans la cité. Après eux, les orphiques, par ascèse et volonté de se tenir à l’écart du système politico-religieux de la cité, se sont également tenus à l’écart des cadavres d’animaux (alors appelée kréophagie, du grec kreas « chair » et de phagein « manger », ou nécrophagie). Plus proche de nous, Voltaire dénonçait aussi la pratique de la mise à mort d’animaux, comme le fera plus tard Mary Shelley, autrice de Frankenstein ou le Prométhée moderne dont le protagoniste principal se nourrit de lait et de baies, refusant de se salir les mains.

Au XIXe siècle, le régime trouve de nombreux soutiens en Angleterre, dès la création de la Société végétarienne en 1847, époque lors de laquelle le terme « végétarisme » émerge. En Allemagne, il faudra attendre 1868. En France, la première Société végétarienne de Paris est fondée en 1880 par un médecin, avant que des livres de recettes ne soient publiés. Ce régime ne date donc pas d’hier et n’est pas non plus circonscrit à l’Occident : en Inde, le végétarisme hindou représente aujourd’hui 30% de la population selon un sondage du gouvernement effectué en 2014, soit plus de 400 millions de personnes, tandis que les adeptes du jaïnisme, représentant 7 millions d’adeptes, sont également végétariens.

Un régime en vogue

En France, on estime la part de végétariens à 4% de la population, soit environ 2,6 millions de personnes. La question animale n’est cependant plus centrale, et les considérations écologiques devancent aujourd’hui les considérations éthiques, l’élevage de bovins, caprins, ovins, cochons et poules étant la première source d’émission de gaz à effet de serre, d’appauvrissement des sols, de leur acidification, de pollution des nappes phréatiques, non seulement à cause du lisier et du méthane dégagé, mais également à travers l’agriculture destinée à l’élevage, qui occupe aujourd’hui 83% des terres émergées (soja, maïs) et la déforestation qui a partie liée afin d’étendre les terres exploitables, notamment en Amérique du Sud.

C’est plus particulièrement la consommation de viande rouge qui est la plus coupable à cet égard, les quantités de nourriture nécessaires à l’alimentation des bovins étant très élevée et nécessitant ainsi des ressources très importantes en eaux pour l’agriculture, pour une conversion peu performante, si l’on ose dire, des protéines végétales vers les protéines animales (10 kg de végétaux donnant 1 kg de viande). Un gâchis quand on sait que le corps humain peut ingérer les protéines végétales directement.

Qu’est-ce que le régime végétarien ?

Le régime végétarien se vit selon le principe « vivre et laisser vivre », c’est-à-dire qu’un végétarien ne tue pas directement un animal pour se sustenter, optant plutôt pour ce qu’il produit de son vivant : s’il ne mange ni viande ni poisson, il boit le lait des vaches et le fromage qui est en tiré, ainsi que les œufs pondus par les poules. Il consomme également le miel produit par les abeilles.

On distingue toutefois lacto-végétariens (qui consomment du lait), ovo-végétarien (qui consomment des œufs) et ovo-lacto végétarien (qui consomment du lait et des œufs).

Avantages & Inconvénients

Au rang des avantages, l’association américaine de diététique a reconnu la possibilité de vivre sainement d’un régime végétarien, qui appartement également des bénéfices : réduction des risques de certains cancers (notamment colorectal), de la pression artérielle, prévention des pathologies cardiovasculaires, apport en fibres, rétablissement de l’équilibre acide-base de notre organisme, ils sont nombreux.

Au rang des inconvénients, c’est mal connaître l’industrie agro-alimentaire que de croire qu’être végétarien épargne les animaux, les vaches inséminées pour donner naissance à des veaux (qui leur sont arrachés les premiers jours) pour produire du lait finissant au bout du compte à l’abattoir. Les vaches « laitières » dites « reformées » lorsqu’elles ne produisent plus assez de lait maternel selon les standards de l’industrie (après 5 ans pour une espérance de vie de 20 ans) représentent en France 80% de la viande bovine dans nos assiettes. Quant aux poules, leur espérance de vie de 5 à 10 ans est réduite à 1 an et 3 mois et 40 millions d’entre elles sont abattus chaque année.