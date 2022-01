Qu’est-ce que le sel de nicotine ?

Le sel de la nicotine est une forme très proche de la forme originale de la nicotine. Du coup, elle permet d'avoir une satisfaction qui est presque semblable à une bouffée de cigarette classique.

Cette matière est de plus en plus utilisée généralement pour les e-liquides. En effet, elle ne met pas longtemps à répondre à la satisfaction. Dernièrement, il y a eu une grande révolution du marché, avec cette nouvelle forme de nicotine. Pour avoir plus d’informations, n’hésitez pas de continuer à lire cet article !

Quelle est la différence entre le sel de nicotine et la nicotine ?

Dans les cigarettes électroniques, la nicotine traditionnelle est extrêmement utilisée. L’intensité de la sensation de vapotage procuré par le e-liquide est définie selon :

le taux de nicotine qui est utilisé ;

le rythme de vapotage.

Mais le problème, c’est que la forme normale nicotine met environ 40 minutes à être assimilé par le corps. C’est pour ça, vous avez sans doute remarqué que les vapoteurs ont souvent leurs cigarettes électroniques en bouche. Ce qui n’est pas le cas du fumeur ! Car la combustion de la nicotine va permettre à sa dernière de se diffuser plus rapidement. En ce qui concerne le sel de nicotine, il donne une sensation de hit moins importante. Vous l’aurez donc compris, la nicotine va s’introduire dans le corps en seulement quelques secondes. Ce qui veut dire que la simulation du sel de nicotine sera beaucoup plus rapide. Ce qui va réduire votre sensation constante de besoin ! Les fumeurs de la cigarette électronique avec le sel de la nicotine ont une consommation bien inférieure que ceux qui utilisent les liquides avec de la nicotine traditionnelle. Par contre, le sel de nicotine n’est pas vraiment adapté aux personnes débutantes. Il est plus fait pour les fumeurs qui ont besoin d’un taux élevé de nicotine.