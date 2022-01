Qu’est-ce que le syndrome de l’intestin irritable ?

Appelé aussi colopathie irritable, il est un trouble bénin mais désagréable au quotidien.

Le syndrome de l’intestin irritable (SII) ou colopathie fonctionnelle et encore syndrome du colon irritable (SCI) correspond à des troubles du fonctionnement intestinal.

Cette pathologie concerne environ 1 Français sur 20, et elle est diagnostiquée généralement entre la trentaine et la quarantaine. Les femmes sont deux fois plus concernées que les hommes.

Colopathie fonctionnelle : les symptômes

Les plus fréquemment observés sont ceux-ci :

des maux de ventre, plus particulièrement des sensations de crampes ou de spasmes. C’est après un repas ou au réveil qu’elles surviennent, et elles se situent au niveau des fosses iliaques droite et gauche ou dans la région de l’ombilic ;

des ballonnements, le plus souvent après un repas ;

troubles du transit, le plus souvent une constipation mais des diarrhées peuvent aussi survenir souvent le matin ou après un repas.

L’évolution du SCI

Les pathologies associées à ce syndrome sont :

des migraines ;

la fibromyalgie ;

le syndrome de la vessie douloureuse ;

des troubles digestifs (dyspepsie, reflux gastro-œsophagien entre autres).

En revanche, il n’est pas associé à un risque accru de développer un cancer du côlon.

Réduire soi-même les effets du syndrome

Avant tout traitement, voici ce qu’il est conseillé de faire par vous-même :

une activité physique régulière stimuler l’appétit et le bon fonctionnement du côlon. Mais aussi, pour se détendre, booster la résistance à la fatigue ;

une prise de repas adaptée : respecter des horaires réguliers, éviter de “sauter” des repas, manger en quantité suffisante et pas excessive, manger lentement et s’hydrater suffisamment tout au long de la journée ;

une diététique spécifique : dans la mesure du possible, essayer de pointer les aliments qui font survenir des symptômes. Réduire les quantités d’aliments gras, consommer des fibres.

Quand consulter ?

En cas de symptôme depuis au moins un trimestre, il est bon de prendre rendez-vous. Même remarque concernant ces désagréments :

du sang dans les selles ;

après 50 ans, s’il s’agit de la première fois que vous souffrez de symptômes relatifs à la digestion ;

une perte de poids qui n’était pas décidée ;

de la fièvre.

Traitement du syndrome de l’intestin irritable

Quels médicaments ? Il n’en existe pas pour guérir pour de bon ce syndrome, donc le traitement visera à réduire l’impact des symptômes. En ce qui concerne les douleurs abdominales et les ballonnements, voici ce qui pourra être prescrit dans un premier temps :

des antispasmodiques ;

des adsorbants intestinaux pour fixer eau et gaz excessifs ;

laxatifs ou au contraire ralentisseurs de la motricité intestinales.

En seconde intention, un traitement par antidépresseur à petite dose peut être envisagé tout comme un soutien psychologique.