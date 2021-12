Qu’est-ce que le syndrome de Raynaud ?

Appelé aussi phénomène de Raynaud, il se caractérise par un trouble temporaire de la circulation du sang.

Dans la grande majorité des cas, ce sont les doigts qui sont touchés, et plus rarement les orteils, le nez et les oreilles. Par quoi ? Le syndrome de Raynaud. Il s’agit d’un trouble réversible de la circulation sanguine, et localisé aux extrémités du corps.

Comment se manifeste de phénomène ?

Ce trouble est consécutif de la constriction des vaisseaux sanguins. Cette vasoconstriction empêche momentanément les extrémités d’être irriguées en sang et en oxygène.

La plupart du temps, c’est un temps froid qui déclenche la crise, mais un changement brusque de température, l’humidité, le stress ou une émotion peuvent aussi en être à l’origine. D’autres facteurs déclenchants ou favorisants peuvent entrer en piste, nous les déclinerons plus tard.

Symptômes du syndrome de Raynaud

Une crise se déroule généralement en trois temps, et ne peut toucher qu’une phalange, un doigt ou plusieurs :

Phase ischémique (“blanche”)

Lors de cette première étape, le ou les doigts apparaissent blancs et perdent leur sensibilité pendant quelques minutes. Il peut retrouver sa sensibilité et une couleur normale, sinon la phase “bleue” lui succède :

Phase “asphyxique” ou “bleue”

Les extrémintés deviennent bleues, et des picotements surviennent, là encore pendant quelques minutes.

Phase de retour à la normale (“rouge”)

Toujours pendant quelques minutes, la sensibilité revient, mais celle-ci est douloureuse. Les extrémités se réchauffent.

Raynaud : les causes

Dans l’immense majorité des cas, la cause n’est pas déterminée. Dans 1 cas sur 10, le phénomène est secondaire, car lié à une autre pathologie ou cause. En l’espèce, c’est généralement après 40 ans qu’il survient et survient brutalement sans que le froid par exemple en soit à l’origine.

Certains médicaments occasionnant le phénomène, c’est la raison pour laquelle un médecin demandera toujours si tel ou tel traitement est pris. Dans ce cas, il suffira de le stopper (si possible) pour faire disparaitre les symptômes.

Autres causes possibles : certaines maladies auto-immunes ou touchant les artères mais aussi des gestes réalisés dans le cadre d’une profession (vibrations, chocs répétés…).

La consultation

La consultation auprès d’un médecin passera d’abord par un questionnaire et un examen clinique qui pourra être complété par des analyses sanguines (qui pourraient révéler une maladie auto-immune), un echo-doppler des membres supérieurs pour évaluer la circulation sanguine (par un angiologue), ou une capillaroscopie périunguéale (observation des anses capillaires).

Le traitement du phénomène de Raynaud

Le traitement va diffère selon le cas personnel. En première intention, des mesures non médicamenteuses seront engagées, consistant en des conseils pour se protéger des causes, ou atténuer les symptômes.

Mais si ces mesures s’avèrent vaines, voici ce qui peut intervenir :