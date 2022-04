Qu’est-ce que le Yin Yoga ? : présentation de cette méthode de relaxation

Le yoga est une pratique ancestrale qui permet de recentrer ses chakras et d’adopter quotidiennement un esprit plus serein et calme, mais il vous aide aussi à maintenir votre corps en bonne santé et à avoir une posture adéquate.

D’un autre côté, il permettrait de prévenir et de soulager de nombreux maux, comme le mal causé par les menstruations, les problèmes de dos ou encore les problèmes musculaires.

Néanmoins, il est important de réaliser que le yoga se décline en plusieurs spécialités et chacune d’elle se concentre sur un aspect bien précis. Dans cet article, nous allons vous parler du Yin Yoga.

Qu’est-ce que le Yin Yoga ?

Dans le cas où on devrait le comparer au yoga courant, le Yin Yoga adopte une démarche moins rythmée. En effet, dans cette approche, vous remarquerez que les asanas durent plus longtemps, c’est-à-dire la posture ou la position.

Le ralentissement des mouvements au sein du Yin Yoga favorise non pas la continuité des flux, mais plutôt le ressenti de l’énergie qui traverse la personne et le silence qui occupe son corps. Il faut savoir que dans le yoga traditionnel, chaque pose dure maximum une trentaine de secondes, contrairement au Yin Yoga, où les poses peuvent atteindre les cinq minutes.

De ce fait, grâce à cela, vous pourrez gagner en :

stabilité et équilibre ;

force ;

flexibilité.

Les postures les plus populaires dans le Yin Yoga

La posture la plus connue au sein du Yin Yoga est le siège de méditation. Dans cette position, le praticien va s’asseoir par terre sur un siège durant six minutes. Tout au long de cette asana, il faudra que la colonne reste bien droite. La deuxième posture est le cœur fondant, qui consiste à maintenir un alignement des genoux et des hanches tout en se penchant en avant, avec les bras tendus. Il faudra rester ainsi durant 4 minutes. Enfin, la dernière posture est la pose du papillon qui consiste à s’asseoir et à joindre vos deux talons.