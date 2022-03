Qu’est-ce que l’eczéma atopique et quels sont ses traitements?

Cette maladie de la peau chronique, touchant plus souvent enfants et nourrissons, évalue par poussées.

L’eczéma atopique est aussi appelé dermatite atopique. Il s’agit d’une maladie inflammatoire de la peau, qui n’est pas contagieuse et qui est prurigineuse, c’est-à-dire qu’elle provoque des démangeaisons. Chronique, elle évolue par poussées.

Il se manifeste sur un terrain génétique qui favorise la survenances d’allergies quand le sujet est exposé à des allergènes comme les graminées, les acariens pour ne citer qu’eux.

Dans la majorité des cas, ce sont les plus petits qui sont concernés, et généralement dès le second trimestre de la vie. Généralement il disparaît de lui-même avant l’adolescence mais il peut aussi résister au passage à l’âge adulte.

Les causes de l’eczéma atopique

De 5 à 7 enfants sur 10 atteints par cette maladie de peau ont un parent au 1er degré qui l’a aussi vécue.

Le sujet sécrète beaucoup d’une certaine catégorie d’anticorps, en réponse aux allergènes. Autre anomalie : la peau atopique est sèche et n’est pas pourvue du film hydrolipidique et son rôle protecteur.

Symptômes de la dermatite atopique

Voici les principaux signes d’un eczéma atopique :

un prurit, en d’autres termes des démangeaisons ;

des lésions d’eczéma (rougeurs, surélévations de la peau et apparition de fines vésicules ;

sécheresse cutanée hors des zones de la dermatite.

Quand consulter ?

Des lésions sur le visage et/ou les membres doivent inciter à consulter un spécialiste. Même chose si sont constatés :

des modifications des lésions malgré le suivi d’un traitement ;

fièvre et état de santé global se dégradant, faisant penser à un impétigo par exemple (en tout cas, une évolution infectieuse) ;

le nourrisson ne prend pas de poids ;

de l’asthme du nourrisson ou de l’enfant, conjonctivite ou rhinite allergique ;

association d’une maladie cutanée comme la gale.

Le traitement de l’eczéma atopique

Après examen clinique, la prescription va consister à soulager les symptômes puisque la maladie est chronique :

Les plaques d’eczéma

Le but est la disparition de ces plaques, et à court terme. Un dermocorticoïde local est appliqué, et le traitement se poursuit jusqu’à cette disparition complète, laquelle peut survenir entre 1 et 3 semaines.

Le prurit

Quand les démangeaisons sont gênantes et qu’elles troublent le sommeil, un antihistaminique pourra être prescrit sur une courte durée.

Surinfection bactérienne

Antibiotiques locaux ou oraux, antiseptiques.

Et en cas d’échec ?

Si les dermocorticoïdes ne donnent pas satisfaction, un immunomodulateur à usage local sera prescrit.

Quoi qu’il en soit, un eczéma atopique n’empêche en rien la poursuite de n’importe quel schéma vaccinal.