Qu’est-ce que l’hépatite A ?

Le virus causant cette infection du foie se transmet entre personnes ou au contact d’objets et aliments contaminés.

C’est un virus (VHA) qui est à l’origine de l’hépatite A, une infection du foie à l’origine de lésions inflammatoires et d’altération des cellules appelées hépatocytes.

Une fois l’infection soignée, ce qui se fait naturellement, les lésions se résorbent et le malade est considéré comme guéri même si de rares cas graves sont relevés. Autre point important : tout patient ayant contracté cette hépatite est immunisé par la suite.

L’hépatite A fait partie des hépatites virales, auxquelles sont accolées des lettres pour les différencier : A, B, C, D, E.

Hépatite A : le mode de transmission

Le VHA se trouve dans le tube digestif et les selles de la personne infectée, qui est contagieuse pendant 2 semaines avant apparition de l’ictère et quelques jours après. Le mode de transmission est féco-oral et elle s’effectue :

entre individus de façon directe, la plupart du temps dans les collectivités comme les crèches ou écoles ;

indirectement, par l’eau contaminée par le virus, des coquillages ou végétaux mangés crus ou insuffisamment cuits et recueillis dans une eau souillée, ou par des objets souillés et portés à la bouche.

Symptômes et diagnostic de l’hépatite A

Dans 7 cas sur 10 chez l’enfant, la maladie est asymptomatique. Dans les autres cas :

dans sa phase pré-ictérique (jaunissement de la peau caractéristique) : perte d’appétit, douleurs abdominales intermittentes, fatigue, syndrome grippal, urticaire…

dans sa phase ictérique, la jaunisse s’accompagne d’une coloration des selles en jaune, et d’urines foncées. Parfois, la jaunisse ne survient pas.

L’examen clinique devra déterminer la survenance d’une jaunisse et/ou d’une augmentation du volume du foie. Une analyse de sang sera prescrite pour confirmer la suspicion d’hépatite A.

Traitement de l’hépatite A

Si l’infection se résorbe naturellement, des recommandations seront adressées au patient pour ne risquer aucune aggravation des lésions avant guérison. Les voici :

pas d’auto-médication, car certains médicaments peuvent avoir des effets sur le foie :

contrôles sanguins éventuels si le patient prend des médicaments dont il ne peut se passer ;

interdiction de consommer de l’alcool avant la guérison ;

repos, calme et alimentation équilibrée.

Pour éviter la transmission du virus, des mesures d’hygiène sont à respecter et la vaccination des proches est à prendre en considération.

Un arrêt de travail avec repos à domicile est prescrit quand le diagnostic de cette maladie est posé. Et il est obligatoire en ce qui concerne les personnes qui manipulent des denrées alimentaires ou qui travaillent en collectivité.