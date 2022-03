Qu’est-ce que l’hyperthyroïdie ?

Cette maladie liée à la thyroïde a des causes multiples qui la poussent à produire trop d'hormones.

La thyroïde est une glande localisée à la base du cou et et avant de la trachée. Elles produit des hormones qui sont la triiodothyronine (T3) et la thyroxine (T4) et elle a un peu le rôle d’un chef d’orchestre. En effet, les hormones produites stimulent notre métabolisme et agissent sur le cœur, le foie, les muscles, les os, mais aussi l’humeur, et chez l’enfant la croissance et le développement corporel sont liés.

Cette glande dépend de l”hypophyse, à la base du cerveau. Quand la glande thyroïde produit trop d’hormones, on parle d’hyperthyroïdie et cela occasionne un dysfonctionnement des organes qui sont sensibles à ces hormones. La thyrotoxicose désigne l’ensemble de ces anomalies.

Les causes de l’hyperthyroïdie

Cinq à dix fois plus fréquente chez la femme que chez l’homme, elle concerne de 5 à 20 personnes sur 1 000 selon les pays. Les causes les plus courantes sont :

La maladie de Basedow

Maladie auto-immune, un goitre homogène la caractérise, accompagné d’une saillie anormale des yeux et parfois d’un œdème à l’avant de la jambe.

Un goitre multi-nodulaire toxique

C’est un goitre présentant plusieurs nodules dits “toxiques” car ils produisent des hormones thyroïdiennes.

L’adénome toxique

La thyroïde présente un seul nodule dit “toxique” sécrétant des hormones thyroïdiennes.

Ces deux dernières formes constituent les causes chez le sujet âgé de plus de 60 ans.

Causes liées à un traitement médical

La stimulation thyroïdienne est l’un des effets de certains médicaments, comme l’amiodarone (troubles du rythme cardiaque) et un traitement substitutif par hormones thyroïdiennes.

Pendant la grossesse, une hyperthyroïdie est tout à fait possible.

Symptômes et diagnostic de l’hyperthyroïdie

Les symptômes sont nombreux et varient selon le sujet atteint. Mais quand elle n’ets pas traitée, les symptômes sont de plus en plus marqués, en voici les plus fréquents :

perte soudaine et importante de poids malgré un appétit identique ;

diarrhée, nausées ;

chaleur mal supportée et hypersudation ;

palpitations cardiaques, essoufflement, douleurs dans la poitrine ;

insomnies, asthénie, irritabilité ;

règles irrégulières ou absentes…

Quant au diagnostic, plusieurs étapes sont nécessaires pour le poser : le goitre sera parfois visible, et sinon le médecin procède à une palpation du cou qui va révéler une grosseur unique (nodule thyroïdien) et donc un goitre avec nodules ou non.

Un dosage sanguin viendra ensuite mesurer les quantités d’hormones. Une échographie ou une scintigraphie peuvent aussi être effectuées.

Traitement de l’hyperthyroïdie

La cause de la maladie guidera le choix du traitement.

Antithyroïdiens de synthèse

Ils vont diminuer la sécrétion d’hormones en quelques semaines, et seront suivis par un traitement d’entretien de plusieurs mois.

Iode radioactif

L’iode en quantité suffisante est nécessaire au bon fonctionnement de cette glande. L’iode radioactif va détruire des cellules pour diminuer la production d’hormones. Souvent, le traitement a un effet trop fort et a pour cause une hypothyroïdie irréversible qui est elle-même traitée par des hormones de substitution.

La chirurgie

La thyroïde sera enlevée, soit partiellement soit intégralement et parfois des ganglions sont aussi retirés. Un traitement de substitution doit être pris à vie en cas d’ablation totale.