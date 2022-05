Qu’est-ce que l’intertrigo, ce syndrome des plis de la peau ?

Cette inflammation des plis cutanés trouve place la plupart du temps dans les zones de macération.

Partout où la peau forme un pli, l’intertrigo peut se nicher ! Il s’agit, plutôt que d’une maladie à proprement parler, d’un ensemble de signes résultant de différentes causes.

Mais on peut tout de même le résumer en indiquant que les zones de macération de la peau sont privilégiées et que l’intertrigo résulte de l’humidité et des frottements localisés dans les plis de la peau. Cette macération est favorisée par le mauvais passage de l’air qui piège la transpiration.

On peut donc le retrouver dans les petits plis (comme entre les doigts et orteils, aux commissures des lèvres, au niveau du nombril) tout comme dans les grands plis (aine, aisselles, sous les seins, pli interfessier ou derrière les genoux).

Symptômes et types d’intertrigo

Voici le signes qui font penser à cette affection, selon sa cause :

plaques rouges ou sèches, suintantes ;

collerettes blanches autour des plaques ;

vésicules ;

fissures ;

sensations de brûlures et prurit (démangeaison).

Deux types d’intertrigo sont à distinguer : l’intertrigo infectieux, très majoritaire est causé par des bactéries ou champignons; et l’intertrigo non infectieux qui résulte de frottements ou de maladies dermatologiques comme le psoriasis ou l’eczéma.

Les facteurs de risque

Il y en a de nombreux, citons : chaleur et humidité, transpiration excessive, manque d’hygiène, diabète, obésité, activité physique intense,…

Traitement de l’intertrigo

C’est la cause qui guide le choix du traitement à appliquer mais quoi qu’il en soit, il est nécessaire de garder la zone au sec et de désinfecter :

Une irritation

Dans la mesure du possible, éliminer la cause de la macération. Antiseptiques, émollients voire dermocorticoïdes pourront être impliqués.

Une cause fongique

Si un champignon est en cause, des antifongiques locaux sont à appliquer, et en cas d’échec une forme à administration orale prend le relais.

Une cause bactérienne

Là encore, le traitement diffère selon la bactérie à l’origine de l’intertrigo :

Corynebacterium minutissimum (érythème) : antibiothérapie locale ;

Pseudomonas aeruginosa : une solution antiseptique dans le pli et/ou de la sulfadiazine argentique ;

Autres bactéries: antiseptiques locaux associés à une antibiothérapie locale.

Eczéma ou psoriasis

Pour une cause liée à un eczéma, émollients et dermocorticoïdes offrent de bonnes réponses. Si c’est un psoriasis inversé, corticoïdes associés à de la vitamine D sous forme de gel forment un duo gagnant.