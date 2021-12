Qu’est-ce qui caractérise l’huile de CBD 20% ?

Après la légalisation du CBD en France, de plus en plus de consommateurs s'intéressent à ses bienfaits. En effet, cette substance, issue de la plante de cannabis, ne cause aucun effet psychoactif.

Face à cela, les producteurs de CBD proposent aujourd’hui de nombreux produits dérivés, avec des dosages différents. C’est notamment le cas de l’huile de CBD qui est le produit le plus consommé. Découvrez dans cet article les caractéristiques de l’huile de CBD 20%.

Les spécificités de l’huile de CBD 20%

Il faut savoir que l’huile de CBD est disponible, sur le marché, en plusieurs dosages (de 5 à 30 %). Le pourcentage utilisé désigne la quantité de CBD (en mg) contenue dans une fiole qui est généralement de 10 ml. Dans le cas de l’huile de CBD 20%, la concentration est considérée comme très élevée et les effets attendus sont ressentis presque immédiatement. C’est d’ailleurs à cet effet que sa consommation doit être surveillée et équilibrée, car en cas de surdosage, il est possible de voir apparaître des effets indésirables, tels que :

les vomissements ;

la fatigue ;

l’évanouissement.

Consommer de l’huile de CBD 20%

La consommation de cette huile peut se faire de plusieurs manières. En effet, il sera possible de l’ingérer par voie orale ou cutanée. L’huile de CBD est fréquemment avalée par la bouche, que ce soit de manière crue ou en l’intégrant à vos préparations et plats. Les deux manières sont efficaces. Mais, lorsqu’elle est intégrée à une préparation culinaire, il faudra veiller à l’ajouter en dernier, car la chaleur du feu pourrait annihiler son efficacité.

Pour ce qui est de la voie cutanée, ce mode de consommation est généralement utilisé pour les massages. Il permet de traiter une zone spécifique, et de soulager une douleur localisée. Il faut ajouter à cela que grâce à son effet anti-inflammatoire, elle est souvent conseillée contre l’acné.

Pour conclure, la consommation d’huile de CBD 20 % ne doit pas se faire sans la consultation de votre médecin. Il pourra vous recommander le mode de consommation adéquat pour traiter vos maux et il vous donnera la fréquence adaptée.