Qu’est-ce qu’un barotraumatisme ?

C'est un changement de pression (de l'air ou de l'eau) brusque qui aboutit au barotraumatisme.

Le barotraumatisme correspond à une ou plusieurs lésions consécutives d’un brusque changement de pression. Les tissus des poumons, oreilles, yeux, sinus ou des organes digestifs peuvent être atteints.

Cette modification de la pression peut indifféremment être :

en augmentation brusque, comme lorsqu’un avion perd de l’altitude, ou que l’on pratique la plongée,

en baisse rapide (à l’inverse, un avion prenant de l’altitude ou un plongeur regagnant la surface).

Il est utile de rappeler que dans le cadre de la plongée sous-marine et à l’encontre d’une idée reçue, le risque le plus important se situe entre la surface et 10 mètres de profondeur.

Différents types de barotraumatisme

Barotraumatisme pulmonaire

C’est pendant la remontée à la surface que ce traumatisme peut survenir. L’air que contiennent les poumons se dilate, et quand il ne peut sortir de l’organisme, la distension pulmonaire qui en résulte peut conduire à une déchirure. Conséquences potentielles :

rupture alvéolaire et donc, embolie gazeuse pouvant mener à la noyade;

un pneumothorax ;

un emphysème cutané ou du médiastin (douleurs au thorax…).

Barotraumatisme de l’oreille

Il concerne la grande majorité de ces traumatismes. En raison d’une anomalie dans le caractère perméable de la trompe d’Eustache, le tympan est susceptible d’être atteint.

Barotraumatisme oculaire

C’est à l’occasion d’une descente en plongée qu’il va survenir. La pression ambiante augmente et les volumes d’air se réduisent et si le plongeur n’expire pas par le nez, un effet ventouse peut se produire avec son masque et les yeux peuvent être touchés.

Barotraumatisme sinusal

En plongée, si les canaux des sinus sont bouchés, l’équilibre est impossible entre cavités et fosses nasales. Le plus souvent, légère pression jusqu’à une vive douleur au niveau facial ou dentaire est ressentie, accompagnée d’une sensation de congestion des cavités sinusales touchées.

Le signes ? Le plus souvent, des douleurs sont ressenties au niveau de la cavité, ou de l’organe atteint. Le signes sont alors très variables.

Traitement du barotraumatisme

Si les lésions disparaissent d’elles-mêmes, des lésions aux poumons par exemple constituer une urgence vitale.