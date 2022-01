Désormais, il est presque indispensable de se souscrire à une assurance santé, car cette dernière va vous permettre de bénéficier d'une prise en charge des dépenses de santé, qui peuvent t'être parfois très lourdes.

Par contre, il peut être très difficile de faire son choix à propos de sa mutuelle santé. Surtout que les offres présentes sur le marché sont de plus en plus nombreuses ! Afin de vous aider à trouver la meilleure assurance pour vous, il y a ce qu’on appelle le courtier en mutuelle santé. C’est la solution idéale, pour faire votre choix facilement. Pour avoir plus d’informations, cet article est fait pour vous !

Qu’est-ce qu’un courtier en mutuelle santé ?

Cette personne joue le rôle d’intermédiaire. C’est-à-dire qu’il va tisser les liens entre les compagnies d’assurances et les clients. Il ne fait pas partie de l’assurance et cette indépendance lui permet de :

être plus libre ;

défendre les intérêts des clients.

Le courtier en mutuelle santé doit d’abord vous écouter et définir exactement vous avez comme besoins. Par la suite, il va vous donner des conseils, tout en mettant en œuvre tous les outils, afin de trouver la meilleure assurance santé pour vous. D’un autre côté, il doit négocier avec les assureurs, pour vous obtenir les meilleures offres et les meilleures garanties. C’est pour cela, qu’il est généralement conseillé d’étudier plusieurs offres et de faire une comparaison. Ces techniques vont permettre à votre courtier de jouer la concurrence entre les assureurs. Pour contacter un courtier d’assurance santé, vous pouvez par exemple passer par une agence en ligne. En effet, il existe énormément de courtier qui travaille comme ça. Par contre, il y en a d’autres qui possèdent un cabinet de courtage. Ce qui va vous permettre d’avoir une relation directe avec le courtier. Pour ce qui est de la rémunération, sachez que le courtier est d’abord rémunéré par l’assurance, mais pas que ! Il y a également les frais de courtage que les clients payent.