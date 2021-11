Qu’est-ce qu’un écoulement mammaire ?

Un écoulement du mamelon est fréquent dans les derniers stades de la grossesse ou après la naissance, lorsque le lait est produit. En dehors de la grossesse ou pendant l’allaitement, il peut également être naturel, en particulier chez les femmes ayant un potentiel reproducteur.

Chez les femmes, par exemple, les caresses, la succion, l’inconfort ou l’excitation sexuelle peuvent tous causer des pertes de mamelons. L’écoulement du mamelon chez les mâles, par contre, est constamment anormal.

Un écoulement du mamelon est un symptôme très fréquent chez les femmes. Elle est définie comme suit : “En dehors de la lactation ou de la période post-partum, l’extériorisation d’une substance liquide ou semi-liquide à travers un ou plusieurs pores du mamelon, explique le professeur Carole Mathelin, chef du service de sénologie de l’Hôpital universitaire de Strasbourg et président de la commission de sénologie du Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF). Lorsque nous examinons de très près, nous pouvons trouver 15 ou 16 pores dans le mamelon “.

L’écoulement du mamelon est la quatrième cause d’une visite chez le gynécologue, suite à un malaise, à la perception d’une masse (aussi appelée masse) et à l’interprétation d’une image à partir d’une radiographie. Bien qu’elle soit préoccupante, elle n’est pas toujours dangereuse et n’est généralement pas associée au cancer du sein.

Les raisons les plus courantes d’un écoulement du mamelon

La cause la plus fréquente est une maladie bénigne du canal laitier, comme :

papillome intracanalaire (tumeur bénigne dans le canal du lait) ;

dilatation du canal laitier (ectasie galactophorique) ;

les altérations fibrokystiques, y compris l’inconfort, les kystes et le développement étendu de la masse.

La cause la plus répandue est le papillome intraductal. Il est également la cause la plus répandue de saignement du mamelon quand aucune tumeur au sein n’est présente.

Le diagnostic d’une décharge de mamelon

S’il y a un écoulement du mamelon ou si le médecin est inquiet, un test sera recommandé pour déterminer un diagnostic. Ces contrôles peuvent inclure :