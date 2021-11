Qu’est-ce qu’un Fodmaps ?

Ces derniers temps, vous avez quelques troubles digestifs ? Comme exemple avoir des maux de ventre, des ballonnements ou encore des diarrhées ? Peut-être que vous êtes intolérants aux fodmaps sans le savoir ?

Mais qu’est-ce que c’est que les fodmaps exactement ? Si vous voulez savoir ce que c’est exactement, nous vous invitons alors de nous suivre jusqu’à la fin de cet article pour ne rien rater !

Les fodmaps, qu’est-ce que c’est ?

Les fodmaps, est un acronyme anglais qui signifie « Fermentable Oligo-, Di-, Mono-saccharides and polyols ». C’est un acronyme qui va désigner quelques hydrates de carbone comme exemple :

les galactosaccharides et les Fructanes, pour les oligosaccharides ;

il y a aussi le lactose pour tous les disaccharides ;

on peut également trouver le Fructose, pour tous les monosaccharides.

Sachez que les polyols sont comme des sucres alcool tels que :

le xylitol ;

le mannitol ;

le sorbitol.

Vous ne le savez peut-être pas mais, tout type de ce genre d’hydrates de carbones se trouve dans notre alimentation d’une façon de plus en plus fréquente !

Qu’est-ce que le régime FODMAP ?

Comme on a pu l’expliquer plus haut le terme FODMAP signifie que c’est des glucides d’une taille qui est assez petite et qui sont vraiment peu absorbés par votre intestin grêler, ce qui fait, qu’au final ça provoque une très mauvaise digestion.

Mais à quoi est dû cela ? Ce problème d’adsorption va se traduire généralement par une fermentation qui est responsable de votre distension de votre colon qui est lui-même à l’origine de ce malheureux ballonnement ! Ce qui cause un vrai problème, c’est qu’il existe énormément d’aliments qui sont très riches en FODMAP. Mais sachez que chacun d’entre nous a une sensibilité qui est propre à lui en ce qui concerne les différents FODMAP. À vrai dire le réel but d’un régime fodmap et d’essayer d’identifier tous les aliments qui peuvent être mal digérés par un individu afin de les écarter pour que le patient puisse retrouver une digestion en bon confort.

En bref, ce n’est pas n’importe qui, qui peut suivre ce régime-là ! Il est destiné à ceux qui ont le syndrome de l’intestin irritable, mais également pour ceux qui ont des ballonnements abdominaux qui sont fonctionnels, ce qui signifie que c’est un ballonnement qui est isolé ou sans douleur ni encore de trouble du transit. Toutefois, faites attention à vous.