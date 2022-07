Qu’est-ce qu’un œdème ?

Cette accumulation de liquide dans les tissus peut tout aussi bien affecter la peau ou les muqueuses.

L’œdème correspond à une infiltration séreuse de divers tissus et en particulier des tissus sous-cutanés et sous-muqueux. A u niveau de la peau, il se révèle par un gonflement gardant quelque temps l’empreinte du doigt mais ne s’accompagnant pas de douleurs.

Localisé, inflammatoire, il est la manifestation de la défense de l’organisme contre une agression, par exemple une piqûre de moustique.

En revanche quand il est généralisé, il est la conséquence d’une rétention rénale anormale de sodium.

L’œdème de Quincke se manifeste par un un gonflement soudain de la peau et des muqueuses au niveau de la tête et du cou. Lié à une réaction inflammatoire ou allergique, si des difficultés respiratoires, malaises ou symptômes digestifs surviennent, il doit être pris en charge sans plus attendre.

Les causes d’un œdème

Une grossesse, des signes prémenstruels ou des températures élevées peuvent causer un œdème physiologique.

Un œdème pathologique sera quant à lui lié à une cause générale comme une maladie touchant les reins, une insuffisance cardiaque… Ou une cause locale comme une phlébite, une infection…

Les œdèmes cycliques idiopathiques sont généralement liés à des troubles psychiques ou à la prise cachée de diurétiques et de laxatifs.

Certains médicaments peuvent être responsables d’œdème tout comme certaines des allergiques.

Signes d’un œdème

Cet accroissement de volume, généralisé ou localisé, pourra être dur ou mou, douloureux ou non, blanc ou rouge. Et selon sa cause, pourront lui être associés des manifestations d’insuffisance cardiaque (gêne respiratoire), d’insuffisance rénale (l’hypertension artérielle) ou encore d’insuffisance hépatique comme des troubles du comportement…

Examens et traitements de l’œdème

Dépendant de sa localisation et de sa ou ses causes, le traitement va varier mais la plupart du temps il se base sur :

une mise au repos pour limiter son extension;

une restriction en sel parfois;

la prise de certains médicaments est évitée;

évacuation de l’épanchement de liquide si besoin;

une prise en charge urgente concernant certains œdèmes (comme l’insuffisance cardiaque, une compression veineuse…).

Des anti-inflammatoires pourront être proposés, tout comme des séances de cryothérapie, d’électrothérapie ou encore un pompage musculaire.