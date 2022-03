Qu’est-ce qu’un phimosis et comment le traiter ?

Le phimosis se caractérise par une impossibilité de rétractation du prépuce en arrière du gland, et il disparait généralement vers l'âge de 5 ans.

Le phimosis se caractérise chez le garçon par un rétrécissement de l’extrémité du prépuce. Il empêche le décalottage complet et facile du gland.

S’il persiste après 5 ans ou s’il apparaît à l’âge adulte, il peut être à l’origine de complications.

Formes et causes du phimosis

On distingue selon son apparition :

Nourrisson et très jeune garçon

Pendant la petite enfance, il s’agit d’un phénomène naturel car le bébé présente un prépuce long et serré avec un orifice préputial étroit et adhérant au gland. La plupart du temps, il n’occasionne aucune gêne et il disparaît de lui-même car le pénis commence une phase de croissance et le prépuce devient plus souple avec les premières érections dites “réflexes” de la petite enfance.

C’est aux alentours de 5 ans que cette évolution se passe, mais elle peut survenir plus tard ou à la puberté.

À l’âge adulte

Soit le phimosis est présent depuis l’enfance, soit il survient alors qu’aucune gêne n’existait auparavant. La difficulté du décalottage est la conséquence d’un épaississement de l’extrémité du prépuce, qui est lui-même la conséquence, soit :

d’un traumatisme, citons un décalottage forcé et répété ;

d’une maladie cutanée du prépuce comme un psoriasis, eczéma ou un lichen.

Contrairement au phimosis de l’enfance, celui de l’adulte ne régresse pas de lui-même.

Les complications

Après l’âge de 5 ans, potentiellement, les complications sont :

une difficulté à la miction se manifestant par un jet urinaire fin, et un gonflement du prépuce par le biais de l’accumulation d’urine ;

une balanosphite qui est une infection conjuguée du prépuce et du gland, avec sensations de brûlure à la miction voire un écoulement purulent ;

un paraphimosis qui survient après une érection ou un décalottage forcé. À l’impossibilité du recalottage s’ajoutent un étranglement et un gonflement du gland par l’anneau préputial et une douleur, un amoindrissement de la circulation du sang dans le pénis. Une intervention rapide est nécessaire.

De manière générale, le phimosis peut affecter la vie sexuelle. Et en cas de non traitement, le risque de cancer de la verge augmente.

Quand consulter ?

Le plus rapidement possible si un enfant ou vous-même présentez une inflammation du gland et du prépuce et une sensation de brûlure en urinant, ou un recalottage impossible.

Ces symptômes peuvent en revanche attendre quelques jours : un enfant de plus de 5 ans avec phimosis persistant, l’apparition de ce trouble à l’âge adulte ou encore en cas de gêne en urinant ou une douleur associée à l’érection.

Comment se traite le phimosis ?

Chez le bébé

Avant deux ans, aucun traitement n’est en général envisagé.

Le traitement médicamenteux

En ce qui concerne la facilitation du décalottage, un dermocorticoïde peut être appliqué localement pendant quelques semaines.

Si le phimosis résulte d’une maladie de peau, une crème peut aussi être prescrite.

Le traitement de la balanosphite consiste en un antiseptique local, un antalgique voire des antibiotiques.

Le traitement chirurgical

Deux techniques existent :