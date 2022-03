Médicament administré dans un but préventif, un vaccin est souvent produit à partir de micro-organismes vivants.

La réponse peut paraître anodine, mais qu’est-ce qu’un vaccin ? Médicament préventif, il s’agit d’une préparation intégrant une ou plusieurs substances d’origine biologique. Une fois le vaccin administré, le système immunitaire produit des anticorps contre des maladies virales ou bactériennes.

Dans la très grande partie des cas, le vaccin est administré à une personne qui n’est donc pas malade, et a fortiori à des enfants dans les premiers mois de vie. Des rappels peuvent être nécessaires, c’est le cas des vaccins contre le tétanos, la diphtérie, la rougeole…).

Un produit qui doit être sûr

L’innocuité du vaccin doit être garantie, et les effets secondaires graves évités à tout prix. Combien de temps faut-il pour le développement d’un vaccin ? Cela sera lié au nombre de personnes infectées, et l’exemple le plus parlant est celui de la pandémie de Covid-19.

Du temps est aussi indispensable pour mesurer la durée de vie des anticorps mémoire, dans le but de mettre au point un calendrier de primo-vaccination et des rappels.

Le fonctionnement du vaccin

Pour se défendre correctement, le corps doit déjà avoir été mis en contact avec l’agent infectieux : c’est l’immunité et elle se base sur les défenses immunitaires constituées après l’infection ou l’administration du vaccin.

Une fois mis en contact avec un micro-organisme étranger, le corps répond en vue d’éliminer l’agent infectieux, et c’est le rôle du système immunitaire. Les anticorps qu’il produit ont pour missions :

de neutraliser l’agent infectieux en s’y fixant ;

de l’empêcher de bien fonctionner pour le “tuer”, entre autres en l’empêchant de se fixer sur ses cibles ;

de le rendre visible par certaines cellules chargées de détruire et d’éliminer les corps étrangers.

Et au final, une partie de ces anticorps sert de mémoire en cas d’infection ultérieure par un agent identique.

Pourquoi des rappels vaccinaux ?

Comme nous venons de le rappeler, la vaccination atteint son but si des anticorps dits de mémoire sont produits et mis en réserve par le corps. Pour maintenir cette mémoire de l’organisme, des rappels peuvent être nécessaires plusieurs années après la première vaccination.

En ce qui concerne la durée entre deux doses, elle variera entre quelques années (pour un pneumocoque) à plusieurs décennies (comme pour l’hépatite B et le tétanos).