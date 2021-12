Qu’est-ce qu’une angine de poitrine ?

Appelée aussi angor, elle est la manifestation d'un manque d'équilibre entre apport et besoin du cœur en oxygène.

Une douleur thoracique, derrière le sternum ? C’est la caractéristique principale de l’angine de poitrine. Attention toutefois, si cette douleur arrive et s’arrête en moins de quelques secondes, ce n’est sans doute pas une angine de poitrine.

Alors, comment la reconnaitre, et surtout la prévenir ou la traiter ? C’est ce que nous allons voir ensemble.

Effort et stress, facteurs déclencheurs

Cette douleur est également susceptible d’irradier le long du bras gauche, tout comme dans le dos, sur les côtés, en haut du ventre, dans le bras droit, la nuque, la mâchoire voire les dents. La douleur est similaire à une sensation d’oppression, et elle sera plus intense si l’effort physique qui en est à l’origine est associé à un repas, une exposition au froid ou au vent, mais aussi un stress psychologique.

Mais pourquoi cette douleur ? Si nous produisons un effort, les besoins du cœur en oxygène augmentent, ce qui a pour conséquence des douleurs car le muscle cardiaque a du mal à fournir son travail. Une fois l’effort terminé, la douleur s’estompe en quelques minutes.

Les causes de l’angor

Si l’angine de poitrine et l’infarctus du myocarde sont des conséquences sévères de l’athérosclérose, toutes les crises d’angor ne sont pas forcément consécutives d’une maladie coronarienne. En effet, des spasmes des artères coronaires peuvent aussi la provoquer, il s’agit alors de l’angor de Prinzmetal et son origine est inconnue.

Les hommes en sont plus souvent atteints que les femmes, et davantage après 50 ans. Le risque d’angine de poitrine est plus haut parmi les personnes souffrant de diabète, d’excès de cholestérol, d’hypertension ou d’obésité. Les tabagisme favorise également le rétrécissement artériel.

Son diagnostic

Après un premier passage par la case “médecin traitant”, un cardiologue pourra faire un certain nombre d’examens au rang desquels un bilan sanguin, un électrocardiogramme (ECG) au repos voire une radio du thorax pour confirmer ou non une maladie pulmonaire.

Selon le profil du patient, d’autres examens pourront compléter l’arsenal de diagnostic, comme un ECG d’effort cette fois, un scanner coronaire ou une coronarographie.

Le traitement de l’angine de poitrine

Certains médicaments vont soulager la crise, d’autres la prévenir :

pour la crise : trinitrine et dérivés qui vont dilater veines et artères tout comme prévenir les spasmes coronarien;

le traitement de fond va consister à prescrire entre autres soit des bêtabloquants, des inhibiteurs calciques, des dérivés nitrés ou des vasodilatateurs.

Mais quand le rétrécissement de l’artère du cœur est important, il faudra faire appel à la chirurgie. Un stent (ressort) pourra être posé pour la maintenir dilatée en permanence. Dans le cas où l’artère est abimée, un pontage sera réalisé.

Comment prévenir l’angor ?

Tout comme avec l’arthérosclérose, l’activité physique, le sevrage tabagique et un régime alimentaire adéquat seront utiles pour prévenir l’angine de poitrine.