Qu’est-ce qu’une bursite et comment la traiter ?

Cette inflammation d'une bourse séreuse touche beaucoup les professionnels du bâtiment ou les amoureux de marche ou de course à pied.

Que sont les bourses séreuses ? Il s’agit de poches plates qui contiennent le liquide articulaire (liquide synovial). Elles diminuent le frottement dans les régions où la peau, les muscles, les tendons et les ligaments frottent les uns contre les autres. Où les trouve-t-on ? Sous la peau, ou sous les muscles et les tendons.

Une bursite correspond à une inflammation, donnant lieu à des douleurs, d’une de ces bourses séreuses. Le plus couramment, c’est à l’épaule que se déclenchent les bursites, mais elle peuvent aussi survenir au niveau du coude, de la hanche, du genou, du pied ou entre métatarse et talon.

Les personnes à risque

Les sportifs ou les personnes travaillant dans des secteurs professionnels demandant la répétition de certains mouvements sont plus à risque.

Les causes de la bursite

La plupart du temps, cette inflammation va découler d’un recours excessif à une bourse séreuse. Mais un traumatisme, une arthrite liée à la goutte, la polyarthrite rhumatoïde ou une arthrite sceptique peuvent aussi en être à l’origine.

Les symptômes

Une douleur inflammatoire se manifeste, et celle-ci est généralement aggravée par le mouvement. La bourse séreuse va prendre du volume, tout particulièrement quand elle est localisée au niveau du coude.

La peau apparait également rouge dans le proche voisinage de l’inflammation, et en cas d’infection fièvre et fatigues sont associées.

Diagnostic de la bursite

Médecin généraliste, rhumatologue ou médecin spécialisé dans le sport sont à même d’être consultés. Et comme l’examen clinique ne suffit pas souvent à diagnostiquer la bursite.

C’est la raison pour laquelle échographie ou IRM permettront de confirmer la la bursite; tout comme l’analyse du liquide synovial de la bourse séreuse en question.

Traitement de la bursite

La cause de la l’inflammation doit être traitée. S’il s’agit d’une infection, il y aura recours à un traitement antibiotique et éventuellement, un drainage du liquide infecté.

Mais avant tout, le repos du membre trop sollicité est indispensable.

Traitements secondaires : glace sur la zone sujette aux douleurs et aux gonflements, anti-inflammatoires non stéroïdiens ou injections de corticoïdes, ponction du liquide séreux et encore séances de kinésithérapie.

Bursite sévère

Un cas plus sévère nécessitera dans de rares cas la prescription d’un traitement corticoïde par voie orale. Rare aussi est l’acte chirurgical. Cependant, quand il est choisi, va consister en la diminution des contraintes et la résolution du frottement par le rabotage d’un bec acromial.