Qu’est-ce qu’une fissure anale ? Symptômes et traitements

Il s'agit d'une crevasse superficielle située sur la paroi du canal anal, à la base du rectum. Elle est à la fois fréquente et bénigne.

Localisée sur la partie inférieure de l’anus, la fissure anale est une plaie due à la déchirure de la peau. Douloureuse, le plus souvent sur la face arrière de l’anus, elle ne mesure pas plus de 1 à 2 cm verticalement.

Description de la fissure anale

Fréquente parmi la population adulte, elle se présente sous la forme d’une raquette et quand la fissure est récente, la plaie est superficielle et rosée. En cas de chronicité, devient de nature creusante avec un fond fibreux blanchâtre, et elle s’accompagne d’un épaississement de la peau en périphérie qui forme des replis appelés marisques.

Non cancéreuse, la fissure est bénigne même si elle occasionne de la gêne au quotidien. Elle touche principalement le jeune adulte. et 15% des femmes qui viennent d’accoucher.

Origines

Une fissure a une origine multi-factorielle :

Mauvaise disposition des vaisseaux conduisant à un moindre apport sanguin à l’arrière de l’anus ;

La mauvaise circulation sanguine est favorisée par une contraction trop intense et permanente du sphincter ;

Traumatisme anal faisant suite à l’expulsion de selles dures (après épisode de constipation) voire liquides (épisode de gastro-entérite).

Fissure anale : les symptômes

Douleurs associées

Une sensation de brûlure survient généralement à l’émission de selles et son intensité sera variable, tout comme sa durée. Elle peut durer jusqu’à plusieurs semaines.

Saignements

Du sang en faible quantité est souvent l’une des conséquences. Il apparaîtra dans les selles ou le papier toilette.

La plupart du temps, la fissure guérit d’elle-même mais une infection peut se manifester.

Consultation médicale

Vous devrez passer par la case Médecin dans l’un ou l’autre de ces cas de figure : une plaie toujours présente après 1 mois, ou qui suinte; une constipation persistante; des saignements importants et qui se répètent; de la fièvre; vous présentez une maladie chronique de type diabète, VIH..

Le médecin va procéder à un examen visuel de la zone anale, et à un toucher rectal pour écarter toute présence d’abcès ou de lésions d’autres origines.

Traitement de la fissure anale

Deux sortes de traitements peuvent intervenir :

Le traitement médicamenteux, dans le but de réduire la douleur et aider à la cicatrisation.

Si la situation reste dans l’impasse, il faut envisager la solution chirurgicale, laquelle est pratiquée en ambulatoire quel que soit la manière dont l’acte sera réalisé :