Qu’est-ce qu’une hyperkaliemie ?

L’hyperkaliémie est définie comme une concentration sérique de potassium supérieure à 5,5 mEq / L (plus de 5,5 mmol / L), qui est généralement causée par une excrétion réduite de potassium rénal ou un déplacement aberrant du potassium hors des cellules.

L’hyperkaliémie est habituellement causée par une combinaison de causes, y compris la consommation excessive de potassium, les médicaments qui entravent l’excrétion de potassium rénal, et les maladies ou blessures rénales aiguës ou chroniques. Dans l’acidose métabolique, telle que l’acidocétose diabétique, l’hyperkaliémie peut se développer.

Les causes de l’hyperkaliémie

Le potassium est nécessaire au bon fonctionnement du corps. Il permet l’activation nerveuse et musculaire. En conséquence, il est essentiel pour faire bouger le corps humain. De plus, comme le cœur est un muscle (muscle cardiaque, aussi appelé myocarde), ce matériau est nécessaire à son bon fonctionnement. L’hyperkaliémie peut être causée par divers facteurs, notamment :

avoir une maladie rénale ;

avoir trop d’acidité dans le sang ;

avoir le diabète ;

avoir une maladie cardiovasculaire ;

avoir une alimentation riche en potassium (banane, orange, tomates, sel, etc.) ;

blessures graves et traumatismes ;

maladie d’Addison (maladie endocrinienne caractérisée par une production réduite d’hormones surrénales) ;

prise de médicaments spécifiques tels que des hyposurfactants, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, etc.

Les conséquences et les évolutions les plus probables de la maladie sont des crises cardiaques et cardiovasculaires plus ou moins importantes, mais il y a aussi un danger d’insuffisance des organes et du système musculaire.

Comment traiter l’hyperkaliémie ?

Les thérapies médicamenteuses employées dans le cadre de l’hyperkaliémie rétablissent le rythme cardiaque et augmentent le transport de potassium de la circulation générale aux cellules. Ils aident également à éliminer l’excès de potassium. L’hémodialyse est le traitement le plus souvent utilisé pour l’hyperkaliémie. Cette méthode élimine le potassium supplémentaire du corps. Gluconate de calcium, insuline, bicarbonate de sodium, diurétiques, et d’autres médicaments sont fréquemment donnés. Il est également possible de réduire les symptômes de l’hyperkaliémie en changeant son alimentation : manger des aliments moins riches en potassium (bananes, lentilles, amandes, saumon, tomates, etc.), éviter les repas transformés et riches en sucre, éviter l’alcool et les cigarettes, boire plus d’eau, etc.