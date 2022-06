Qu’est-ce qu’une insuffisance rénale aiguë et comment la traiter ?

Contrairement à la forme chronique, cette insuffisance correspond à une cessation soudaine du fonctionnement rénal.

Une insuffisance rénale aiguë (IRA) correspond à l’arrêt brutal (de quelques heures à quelques semaines) du fonctionnement des reins. L’apport de sang n’est plus assuré correctement, ce qui conduit à un déséquilibre entre ions (potassium, sodium etc) et l’eau. L’organisme n’est donc plus en mesure de se débarrasser des déchets.

Tout aussi soudaine qu’elle soit, elle peut être une conséquence d’une insuffisance rénale chronique. Une IRC demande une prise en charge immédiate car la destruction des reins peut menée à la mort.

Causes de l’insuffisance rénale aiguë

De nombreuses causes sont possibles :

les voies urinaires sont empêchées par un calcul ou une tumeur;

certains médicaments comme des antibiotiques, anti-inflammatoires ou un produit de chimiothérapie; peuvent en être à l’origine;

hémorragie sévère;

une importante déshydratation;

une insuffisance cardiaque;

un cancer.

Les signes de l’IRA

Réduction du débit urinaire (moins de 500 ml / 24 heures) ou absence d’urine (moins de 300 ml / 24h) sont le signe le plus important ;

nausées / vomissements;

tension artérielle élevée;

prise de poids;

œdèmes induits par la rétention d’eau;

troubles du rythme cardiaque;

Eventuellement, douleurs lombaires si présence de calculs, et anomalies de la peau dans le cas d’un lupus en cause.

Diagnostic de l’insuffisance rénale aiguë

Certes, des signes pourront aiguiller le professionnel de santé vers une IRA. Mais c’est bien le bilan biologique sanguin et urinaire qui poseront le diagnostic.

En ce qui concerne la cause, échographie ou IRM, scanner pourront être prescrits. Voire, un prélèvement rénal.

Traitements de l’IRA

La cause guidera le traitement à appliquer :

calcul rénal : supprimer l’obstacle pour évacuer l’urine ;

occlusion artérielle rénale : revasculariser sans attendre pour rétablir l’afflux sanguin ;

déshydratation : réhydrater, en toute logique.

Le traitement en lui-même va se baser sur :

des médicaments en vue de réduire les effets de l’IRA ;

la dialyse ;

en cas de prise de médicaments nuisibles aux reins, arrêter ou modifier le traitement ;

hygiène alimentaire satisfaisante.