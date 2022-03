Qu’est-ce qu’une insuffisance rénale chronique, et comment la traiter ?

Diabète et hypertension artérielle sont les deux causes principales d'une maladie rénale chronique.

Un affaiblissement des fonctions normales des reins caractérise une maladie rénale chronique. Cette diminution de la capacité à filtrer le sang est durable et irréversible.

Une maladie de ce type progresse de façon insidieuse, sur la durée, et elle ne peut donc être guérie même si son évolution peut être freinée. On parle d’insuffisance rénale chronique lorsque la capacité de filtration sanguine se situe en-dessous d’un certain seuil.

Maladie rénale chronique : causes et facteurs la favorisant

Près de la moitié des cas de maladie rénale chronique résultent d’un diabète ou d’une hypertension artérielle : des lésions se forment sur des petites artères, empêchant le bon fonctionnement des reins.

Mais d’autres maladies peuvent aussi la causer, comme glomérulonéphrite, un lupus, des calculs…

En ce qui concerne les facteurs de risque, citons : maladies cardiovasculaires, l’âge (plus de risque après 60 ans), des antécédents familiaux, des épisodes d’insuffisance rénale aiguë, la prise de certains anti-inflammatoires,…

Dépistage et symptômes

Souvent, la maladie rénale chronique est découverte par hasard à l’occasion d’un bilan sanguin qui n’a pas de lien. En cas de facteurs pouvant favoriser sa survenue, une détection précoce peut être faite, et ce dépistage se base sur des analyses d’urine et de sang.

Sans diagnostic, les symptômes ne sont pas vraiment caractéristiques : fatigue importante, pâleur, perte de poids et de l’appétit, crampes et impatiences dans les jambes, démangeaisons, troubles du sommeil.

Si les résultats de la prise de sang et/ou de l’analyse d’urines sont troublés, un ECBU et/ou une échographie rénale feront partie d’un bilan complémentaire.

Évolution de la maladie rénale chronique

Quand elle s’aggrave malgré des tentatives de ralentissement, elle peut causer :

une hausse de la tension artérielle ;

une ostéoporose ;

des carences nutritionnelles ;

des troubles des cycles menstruels ;

de manière générale, une qualité de vie diminuée.

Quand la pathologie est très évolue, on parle d’insuffisance rénale terminale et il faut alors envisager la dialyse ou une greffe d’organe.

Traitement de la maladie rénale chronique

Il repose sur le traitement des pathologies qui en sont à l’origine et les mesures destinées à protéger les reins, mais encore le traitement des complications. La prise en charge est pluridisciplinaire, intégrant néphrologue, cardiologue ou encore endocrinologue.

La protection des reins passe par un contrôle de la tension artérielle, des taux de protéine et d’albumine dans les urines (avec des médicaments pour ces deux derniers).

Une alimentation équilibrée, une activité physique sur-mesure sont aussi nécessaires. Il convient aussi de combattre le risque cardiovasculaire.