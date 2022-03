Qu’est-ce qu’une parasitose intestinale ?

C'est un parasite présent dans le tube digestif qui va entraîner ce type de maladies.

La parasitose intestinale ? Il s’agit d’une maladie courante dans le monde qui est due à la présence d’un parasite dans le tube digestif. Un parasite est un organisme hébergé dans un autre organisme pour s’y nourrir et s’y reproduire.

On distingue :

les parasites “protozoaires” qui ne comportent qu’une seule cellule, comme l’amibe ou la giardia ;

les parasites de types vers comme le “ver solitaire” (ténia), l’oxyure, l’ascaris.

La contamination par un parasite

Comment peut-on être contaminé ? Selon le type de parasite, son mode sera différent. Ainsi,

les parasites qui sont des vers pénètrent dans le corps par la voie digestive, la plupart du temps via des oeufs ou des larves. L’eau ou un aliment souillé est ingéré, ou des mains sales portes à la bouche peuvent être les vecteurs de contamination ;

certains parasites passent par la barrière de la peau. C’est pieds nus dans une eau contaminée que le parasite pénètre, dans les pays chauds et humides.

En France métropolitaine, l’oxyurose et la giardiase sont les parasitoses les plus courantes. Voyons-les en détails.

L’oxyurose

L’oxyure est un ver rond que l’on rencontre dans les pays chauds mais aussi les plus tempérés, et qui sont particulièrement présents chez les enfants. Les œufs présents dans l’intestin éclosent avant de devenir adultes en trois semaines et en parcourant le chemin de la région anale. Des milliers d’œufs sont pondus par une oxyure femelle avant de mourir.

Cette ponte occasionne des démangeaisons qui favorisent la contamination par les plus petits. Des douleurs abdominales et des diarrhées par épisodes sont les autres manifestations de cette parasitose.

Le traitement consiste en un médicament antiparasitaire en une fois ou à renouveler une fois. Tous les membres de la famille doivent être traités de la même manière avec ce vermifuge.

La giardiase

Ici encore, elle est plus répandue chez les enfants. On retrouve ce parasite unicellulaire dans le milieu extérieur sous forme de kystes qui lui permet de survivre en dehors de son hôte.

La contamination provient de l’ingestion d’aliments ou d’une eau contaminée ou comme dans le cas des oxyures, en portant ses mains sales à la bouche. Le parasite se multiplie rapidement et se fixe à la surface de l’intestin en provoquant des troubles digestifs (diarrhées aiguës, associée à des vomissements et des douleurs abdominales).

Pour éliminer le parasite, l’enfant se voit administrer un médicament antiparasitaire comme le métronidazole pendant 5 jours ou d’autres traitements en prise unique : citons le tinidazole, secnidazole…