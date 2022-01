Qu’est-ce qu’une torsion testiculaire ?

Quand ce phénomène se produit, le testicule touché n'est plus irrigué, ce qui nécessite une intervention chirurgicale d'urgence.

Les testicules constituent une parti de l’organe reproducteur de l’homme. Ce sont eux qui sécrètent les spermatozoïdes et la testostérone, qui est la principale hormone masculine. Encadrés par une membrane appelée “vaginale”, ils sont localisés dans les bourses, appelées aussi scrotum.

Le testicule est suspendu par le cordon spermatique, dans lequel se trouvent entre autres des vaisseaux sanguins venant l’irriguer. Quand le cordon spermatique se tord, le flux de sang est interrompu, et la glande est alors en danger de nécrose. C’est alors que l’on parle de torsion testiculaire.

Causes de la torsion testiculaire

Cette torsion est la résultante d’une simple difficulté d’ordre mécanique. Le testicule n’est pas bien fixé au sein du scrotum, et c’est à tout âge qu’elle peut se manifester. Toutefois, les périodes périnatale et post pubertaire sont celles pendant lesquelles la torsion survient le plus souvent. Elle est beaucoup moins fréquente après l’âge de 40 ans.

Symptômes de la torsion du ou des testicules

Constituant une urgence qui nécessite une intervention chirurgicale urgente, la torsion doit être reconnue par ses symptômes. Les voici, selon l’âge auquel ils apparaissent :

pour les nourrissons ou nouveaux-nés : des pleurs brutaux et les bourses apparaissent gonflées et douloureuses, sensibles au toucher ;

en ce qui concerne les jeunes adultes ou les adolescents, une seule bourse devient très douloureuse, la sensation intense irradiant l’aine et les lombaires au point que même se redresser est pénible voire impossible. Le simple fait de marcher peut s’avérer compliqué, et des nausée et/ou vomissements peuvent survenir. Dans ces cas, le testicule se retrouve rétracté vers le haut du scrotum.

Traitement ? Chirurgie !

Quand c’est un nourrisson qui en est atteint, et il s’agit de la même urgence pour un adolescent ou un jeune adulte, le réflexe est un appel au 15 ou au 112, ou une visite dans un service d’urgences dès les premiers symptômes.

Pourquoi ? Après 6 heures sans intervention, les chances de sauver un testicule sont quasi-nulles après confirmation d’une torsion.

L’acte chirurgical va alors consister à :

rétablir l’irrigation sanguine de la glande en la détordant et en vérifiant son caractère viable ;

fixer le testicule à l’aide d’un fil qui ne gênera pas le patient et qui restera tout au long de sa vie ;

fixation de l’autre testicule à but préventif.

A la suite de l’opération, le testicule qui aura fait l’objet d’une intervention pourra apparaître diminué en taille. Dans le cas où l’opération devra être réalisée hors délai, le testicule devra être retiré sauf chez les nouveaux-nés, parmi lesquels la survie de cellules testiculaires n’est pas impossible.